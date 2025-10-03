Rumores de affair entre Vini Jr. e Vírginia rende memes nas web; veja

Em meio aos rumores de um caso entre Vinícius Júnior, do Real Madrid, e a influencer Virgínia Fonseca, os brasileiros nas redes sociais estão aproveitando para brincar com a situação, já que apesar de tosos os indícios, não houve oficialização do relacionamento.
Virgínia chegou em Madri no primeiro dia do mês e, com seus stories diários, os internautas começaram a identificar que ela estava na casa
As reações viralizaram, com os internautas supondo fugas incessantes de Vini Jr. para não aparecer nos registros feitas pelas influenciadora. Veja alguns memes que estão viralizando.
Vini Jr em casa quando a Virgínia começa gravar stories pic.twitter.com/ketYcpJOv5
— Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) October 3, 2025
Toda notícia que eu leio sobre o vini jr é a Virgínia tem essa vibe https://t.co/1v85pyyPdi pic.twitter.com/SDuPft8uEw
— Evangelicos (@centralnerv_) October 3, 2025
Vini Jr. quando a Virgínia grava um story perto dele. pic.twitter.com/afMLd6o0q9
— Kiboncio (@Kiboncius) October 3, 2025