Russa do Acre mostra vídeo com jiboia sendo resgatada no meio de estrada

A influenciadora acreana conhecida como “Russa do Acre” registrou o momento em que o marido interrompeu o trânsito para resgatar uma jiboia que atravessava a rua. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra o homem descendo do carro e retirando o animal do local.

Nas imagens a influenciadora deixou ainda registrada a seguinte mensagem, por escrito: “Coisa bem Acre, meu marido parou o carro do nada no meio da rua pra salvar essa jiboia, para os carros não atropelarem”.

O animal foi removido da rodovia e o casal pode prosseguir viagem.

VEJA O VÍDEO: