Sabrina Sato celebra melhora do estado de saúde do pai: “Cada dia mais forte”

sabrina-sato-celebra-melhora-do-estado-de-saude-do-pai:-“cada-dia-mais-forte”

Sabrina Sato compartilhou uma publicação nas redes sociais, neste domingo (19/10), para atualizar o estado de saúde do pai, Omar Rahal, diagnosticado com um câncer no pâncreas. Em agosto deste ano, o pai da apresentadora passou por uma cirurgia complexa em decorrência da doença.

“Domingo com meu pai, que está cada dia mais forte. Muito amor, cuidado e fé”, escreveu Sabrina em uma foto sorridente ao lado de Omar.

Veja as fotos

Reprodução/@sabrinasato
Sabrina Sato e o irmão, Karin, com o pai.Reprodução/@sabrinasato
Reprodução: Instagram @karinasatorahal
Irmã de Sabrina Sato posta foto em família antes do pai passar por cirurgiaReprodução: Instagram @karinasatorahal
Reprodução/Instagram @sabrinasato
Sabrina Sato comenta alta hospitalar do paiReprodução/Instagram @sabrinasato
Reprodução
Reprodução
Reprodução/Instagram @sabrinasato
Sabrina Sato atualiza estado de saúde do paiReprodução/Instagram @sabrinasato

Em outubro deste ano, Sabrina contou como recebeu a notícia sobre o diagnóstico do pai. “Gravando o ‘Sou Maravilhosa’ [programa do GNT], passei por um período delicado. Um problema pessoal muito grande”, iniciou ela em entrevista à Quem.

“Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho. Por essas pessoas”, acrescentou a artista.

Omar passou 25 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O patriarca foi internado para realizar uma cirurgia de emergência, considerada complexa. Durante o momento delicado em sua saúde, ele foi amparado por toda família Sato Rahal.

