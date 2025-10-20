Sabrina Sato celebra melhora do estado de saúde do pai: “Cada dia mais forte”

Sabrina Sato compartilhou uma publicação nas redes sociais, neste domingo (19/10), para atualizar o estado de saúde do pai, Omar Rahal, diagnosticado com um câncer no pâncreas. Em agosto deste ano, o pai da apresentadora passou por uma cirurgia complexa em decorrência da doença.
“Domingo com meu pai, que está cada dia mais forte. Muito amor, cuidado e fé”, escreveu Sabrina em uma foto sorridente ao lado de Omar.

Em outubro deste ano, Sabrina contou como recebeu a notícia sobre o diagnóstico do pai. “Gravando o ‘Sou Maravilhosa’ [programa do GNT], passei por um período delicado. Um problema pessoal muito grande”, iniciou ela em entrevista à Quem.
“Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho. Por essas pessoas”, acrescentou a artista.
Omar passou 25 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O patriarca foi internado para realizar uma cirurgia de emergência, considerada complexa. Durante o momento delicado em sua saúde, ele foi amparado por toda família Sato Rahal.