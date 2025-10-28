Sabrina Sato diz como lida com condição de saúde: “Me ajudam”

A apresentadora Sabrina Sato, que recentemente estreou no GNT sua nova atração, o Sua Maravilhosa, afirmou em entrevista como lida com o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) em sua rotina diária. Casada com o ator Nicolas Prattes, ela é mãe de Zoe, de 6 anos, fruto do seu relacionamento com o ator Duda Nagle.

Leia também

TDAH

A famosa afirmou que não é uma pessoa “regrada” e que precisa de ajuda nos afazeres cotidianos para dar conta de tudo. “Eu sou muito cuidadosa comigo porque pago um preço alto. O Nicolas me ajuda até nisso, porque ele dorme no mesmo horário da Zoe, às 21h, 22h. Eu acordo às 5h30 para começar o dia com ela”, começou ela ao jornal O Globo.

“Tenho pessoas que me ajudam, que ficam me lembrando de dez em dez minutos do que tenho que fazer. Porque, além de a agenda ser intensa, eu tenho TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Mas nem tudo sai como planejado, e eu também não sou essa pessoa tão regrad”, reforçou.

Sabrina Sato afirmou ainda que ela, Nicolas e Duda mantêm uma relação saudável por conta da ligação dos três com Zoe. “Eu, Duda e Nicolas conversamos bastante com ela. Zoe sabe quando estou saindo para trabalhar e assiste aos meus trabalhos. Mas acho que vai acabar escolhendo o caminho oposto”, disse a apresentadora.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

A apresentadora Sabrina Sato

Reprodução/Instagram 2 de 7

Sabrina Sato antes e depois da participação no BBB3

Reprodução 3 de 7

A apresentadora Sabrina Sato

Reprodução/Instagram 4 de 7

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram recentemente

Reprodução/Instagram 5 de 7

Nicolas é marido de Sabrina Sato

6 de 7

Sabrina Sato

Reprodução 7 de 7

Sabrina Sato, casada com Nicolas Prattes

@iude/Instagram/Reprodução

Mudanças

Segundo ela, a filha não parece se interessar pelo mundo da fama. “Todas as amiguinhas, quando vão à minha casa, ficam loucas com as maquiagens, os figurinos, os saltos. A Zoe não está nem aí, ela gosta de passar o dia com uma roupinha de malha (risos). Ela é muito do conforto.”

A ex-participante do BBB3 disse, ainda, que a chegada da filha modificou sua vida. “Antes da Zoe, eu saía para o samba, bebia todas. Já fui gravar no dia seguinte com a mesma maquiagem”, riu. “Tenho uma alma nômade, gosto de estar no samba, no boteco, de socializar, me adapto bem aos lugares. E me sinto culpada se fico muito tempo sem ver as amigas”, apontou.

“Mas também sou essa pessoa do esporte que quer malhar, treinar. Então, busco esse equilíbrio. É difícil, porque parece que sempre estamos devendo um lado”, completou.