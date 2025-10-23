23/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Sabrina Sato fala sobre relação com Nicolas Prattes e revela gesto romântico do ator

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sabrina-sato-fala-sobre-relacao-com-nicolas-prattes-e-revela-gesto-romantico-do-ator

Sabrina Sato marcou presença em mais um ensaio da Vila Isabel, nesta quarta-feira (22/10), no Rio de Janeiro. A rainha de bateria conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e abriu o coração ao falar sobre o marido, o ator Nicolas Prattes.

“O Nicolas é assim, romântico do nada. Ele manda flores aonde eu estiver, ele manda flores o tempo todo!”, contou Sabrina, encantada. A apresentadora ainda descreveu o marido como um homem “muito amoroso, sonhador, espirituoso e afetivo”. O casal está junto desde o início de 2024 e oficializaram o casamento em janeiro de 2025.

Veja as fotos

Reprodução: Portal LeoDias
Sabrina Sato reage a rumores de gravidez e deixa no ar: “Quem sabe no Carnaval?”Reprodução: Portal LeoDias
Foto/portal LeoDias
Sabrina Sato se fantasiou de “Madame dos Exageros”Foto/portal LeoDias
Reprodução: Instagram @globoplay @sabrinasato
Sabrina Sato e Nicolas PrattesReprodução: Instagram @globoplay @sabrinasato

Leia Também

Mesmo em meio à correria dos ensaios e das gravações de seu programa no GNT, chamado “Sua Maravilhosa”, Sabrina não escondeu a emoção com o carinho do ator. “É muito bom ter alguém assim por perto”, disse.

Entre um samba e outro, Sabrina ainda exaltou o enredo da escola de Vila Isabel: “É o samba da década! Um dos mais lindos que eu já ouvi. Vai levantar todo mundo na avenida!”, vibrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost