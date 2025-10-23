Sabrina Sato fala sobre relação com Nicolas Prattes e revela gesto romântico do ator

Sabrina Sato marcou presença em mais um ensaio da Vila Isabel, nesta quarta-feira (22/10), no Rio de Janeiro. A rainha de bateria conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e abriu o coração ao falar sobre o marido, o ator Nicolas Prattes.

“O Nicolas é assim, romântico do nada. Ele manda flores aonde eu estiver, ele manda flores o tempo todo!”, contou Sabrina, encantada. A apresentadora ainda descreveu o marido como um homem “muito amoroso, sonhador, espirituoso e afetivo”. O casal está junto desde o início de 2024 e oficializaram o casamento em janeiro de 2025.

Sabrina Sato reage a rumores de gravidez e deixa no ar: "Quem sabe no Carnaval?" Sabrina Sato se fantasiou de "Madame dos Exageros" Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Mesmo em meio à correria dos ensaios e das gravações de seu programa no GNT, chamado “Sua Maravilhosa”, Sabrina não escondeu a emoção com o carinho do ator. “É muito bom ter alguém assim por perto”, disse.

Entre um samba e outro, Sabrina ainda exaltou o enredo da escola de Vila Isabel: “É o samba da década! Um dos mais lindos que eu já ouvi. Vai levantar todo mundo na avenida!”, vibrou.