Sabrina Sato lembra passado de “humilhação” com Nicole Bahls no Pânico

Sabrina Sato e Nicole Bahls se reencontraram neste domingo (26/10) no palco do Domingão com Huck, e a apresentadora fez questão de relembrar o passado ao lado da ex-panicat quando ambas participavam no Programa Pânico, da Band.

“Eu estou até emocionada de estar aqui hoje vendo a Nicole brilhar nos domingos. Trabalhamos juntas há muitos anos atrás no Pânico aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passou, a gente ralava tanto”, contou Sabrina.

Sabrina Sato pra Nicole Bahls: “a gente trabalhou juntas há muitos anos atrás no Pânico, e era tanta humilhação que a gente passou.. a gente venceu amiga”#Domingão #DancaDosFamosos pic.twitter.com/QZQiYP4ZqZ — Tiago Pereira (@Tiagupereira) October 26, 2025

Nicole Bahls trabalhou junto da apresentadora na atração da Band de 2009 a 2015. À época, porém, a agora influenciadora deixou o programa motivada pela saída de Sabrina Sato e por acreditar não se adequar mais à proposta “extrema” da atração.

Ao observar o desempenho da antiga colega, que está sendo destaque desde o início da competição de dança, a apresentadora fez elogios que acabaram virando motivo de piada nas redes sociais.

“Antigamente eu tinha certeza que você jamais conseguiria decorar uma coreografia, e agora vejo você fazer a coreografia inteira, brilhando, dançando”, brincou Sabrina.