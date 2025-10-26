26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Sabrina Sato lembra passado de “humilhação” com Nicole Bahls no Pânico

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sabrina-sato-lembra-passado-de-“humilhacao”-com-nicole-bahls-no-panico

Sabrina Sato e Nicole Bahls se reencontraram neste domingo (26/10) no palco do Domingão com Huck, e a apresentadora fez questão de relembrar o passado ao lado da ex-panicat quando ambas participavam no Programa Pânico, da Band.

“Eu estou até emocionada de estar aqui hoje vendo a Nicole brilhar nos domingos. Trabalhamos juntas há muitos anos atrás no Pânico aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passou, a gente ralava tanto”, contou Sabrina.

Sabrina Sato pra Nicole Bahls: “a gente trabalhou juntas há muitos anos atrás no Pânico, e era tanta humilhação que a gente passou.. a gente venceu amiga”#Domingão #DancaDosFamosos pic.twitter.com/QZQiYP4ZqZ

— Tiago Pereira (@Tiagupereira) October 26, 2025

Leia também

6 imagensNicole Bahls alfineta jurado do Dança dos Famosos após críticasNicole BahlsNicole Bahls se defende após críticas por erro no Dança dos Famosos Sabrina Sato antes e depois da participação no BBB3A apresentadora Sabrina SatoFechar modal.1 de 6

Sabrina Sato relembra passado no Pânico com Nicole Bahls: “Muita humilhação”

Reprodução/Globo2 de 6

Nicole Bahls alfineta jurado do Dança dos Famosos após críticas

Reprodução/Globo3 de 6

Nicole Bahls

Reprodução4 de 6

Nicole Bahls se defende após críticas por erro no Dança dos Famosos

Reprodução/Instagram @nicolebahls
5 de 6

Sabrina Sato antes e depois da participação no BBB3

Reprodução6 de 6

A apresentadora Sabrina Sato

Reprodução

Nicole Bahls trabalhou junto da apresentadora na atração da Band de 2009 a 2015. À época, porém, a agora influenciadora deixou o programa motivada pela saída de Sabrina Sato e por acreditar não se adequar mais à proposta “extrema” da atração.

Ao observar o desempenho da antiga colega, que está sendo destaque desde o início da competição de dança, a apresentadora fez elogios que acabaram virando motivo de piada nas redes sociais.

“Antigamente eu tinha certeza que você jamais conseguiria decorar uma coreografia, e agora vejo você fazer a coreografia inteira, brilhando, dançando”, brincou Sabrina.

A Sabrina Sato elogiando a Nicole Bahls igual a Chiquinha com o Nhonho. #Domingão pic.twitter.com/sJxwdmzCme

— eplay (@forumeplay) October 26, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost