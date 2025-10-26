Sabrina Sato lembra passado de “humilhação” com Nicole Bahls no Pânico

Sabrina Sato e Nicole Bahls se reencontraram neste domingo (26/10) no palco do Domingão com Huck, e a apresentadora fez questão de relembrar o passado ao lado da ex-panicat quando ambas participavam no Programa Pânico, da Band.
“Eu estou até emocionada de estar aqui hoje vendo a Nicole brilhar nos domingos. Trabalhamos juntas há muitos anos atrás no Pânico aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passou, a gente ralava tanto”, contou Sabrina.
Sabrina Sato pra Nicole Bahls: “a gente trabalhou juntas há muitos anos atrás no Pânico, e era tanta humilhação que a gente passou.. a gente venceu amiga”#Domingão #DancaDosFamosos pic.twitter.com/QZQiYP4ZqZ
— Tiago Pereira (@Tiagupereira) October 26, 2025
Nicole Bahls trabalhou junto da apresentadora na atração da Band de 2009 a 2015. À época, porém, a agora influenciadora deixou o programa motivada pela saída de Sabrina Sato e por acreditar não se adequar mais à proposta “extrema” da atração.
Ao observar o desempenho da antiga colega, que está sendo destaque desde o início da competição de dança, a apresentadora fez elogios que acabaram virando motivo de piada nas redes sociais.
“Antigamente eu tinha certeza que você jamais conseguiria decorar uma coreografia, e agora vejo você fazer a coreografia inteira, brilhando, dançando”, brincou Sabrina.
A Sabrina Sato elogiando a Nicole Bahls igual a Chiquinha com o Nhonho. #Domingão pic.twitter.com/sJxwdmzCme
— eplay (@forumeplay) October 26, 2025