23/10/2025
Sabrina Sato reage a rumores de gravidez e deixa no ar: "Quem sabe no Carnaval?"
Durante os ensaios do carnaval da Vila Isabel nesta quarta-feira (22/10), no Rio de Janeiro, Sabrina Sato chamou atenção do público, e não apenas pelo samba no pé. A rainha de bateria conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e reagiu com bom humor aos rumores de uma possível gravidez, que ganharam força nas redes sociais após internautas notarem que a apresentadora estaria “escondendo a barriguinha” nas últimas aparições públicas.

“Ah, eu acho que é muito o que a gente deseja, minha família”, disse Sabrina. “Mas a gente passou por um momento difícil ano passado, então a gente dá um tempo para ganhar força e se preparar”. Apesar da negativa, a artista não descartou totalmente a possibilidade: “Mas tá liberado já… quem sabe no Carnaval?”, brincou.

Sabrina ainda revelou que o amor pelos animais tem preenchido a casa por enquanto: “A família já tá aumentando… de cachorros! Eu tenho cinco em São Paulo. Imagina o que é isso num apartamento?”, contou, antes de celebrar a lotação da quadra mesmo em meio à semifinal da Libertadores entre Flamengo e Racing, também no Rio. “É incrível ver tanta gente numa quarta-feira. O clima é de festa e muito samba no pé!”, comemorou a musa.

A apresentadora é casada com o ator Nicolas Prattes. Nos últimos meses, o casal passou por duas perdas gestacionais, sendo a primeira em 2024 e a outra divulgada já neste ano. Sabrina é mãe de Zoe, de 6 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle. Aos 44 anos, ela já revelou que pretendia congelar óvulos.

