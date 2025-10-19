sabrina-sato-vira-madame-dos-exageros-e-surge-toda-harmonizada-em-baile-de-halloween

Sabrina Sato fez mistério sobre seu look para o Halloween Sephora 2025, mas chegou com tudo – e mais exagerada do que nunca. Para a sexta edição do evento, cujo tema é “A Máquina do Tempo” e acontece em São Paulo, a apresentadora virou Madame dos Exageros. A artista costuma ser uma das mais aguardadas da noite por investir em superproduções. Desta vez, ela optou por vestido bufante com espartilho, peruca estruturada e rosto harmonizado com uso de próteses.

Sobre a personagem, Sabrina explicou que ela veio das cortes francesas e é uma viajante do tempo que atravessa séculos para provar que o exagero não saiu de moda. “Na sua era, ela se escondia sob perucas monumentais, espartilhos que moldavam seu corpo e maquiagens exuberantes, que a transformavam cada dia numa personagem diferente. Tudo em busca da perfeição”, escreveu.

Ainda sobre o conceito escolhido para a festa, a apresentadora contou que Madame dos Exageros reapareceu para provar que nada mudou. “Tudo é movido pelo mesmo desejo de caber em um ideal que nunca existiu. Transformando seu corpo e extrapolando limites para reforçar a mensagem tão atemporal: a beleza habita mesmo no imprevisto, no traço imperfeito, no que a gente se identifica mais profundamente”, refletiu.

Por fim, a mãe de Zoe compartilhou que exagerar é humano (e muitas vezes pode ser irresistível), mas perder a própria essência é o verdadeiro susto. O baile promovido pela marca de beleza contou com a presença de vários famosos, entre eles Bianca Andrade, Flávia Viana, Tati Machado, Mileide Mihaile, Amaury Lorenzo, GKay, Camila Pudim e João Gomes.