06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Sai a lista dos novos policiais penais lotados no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira

Com a chegada do novo grupo, o presídio Evaristo de Moraes ganha reforço importante no efetivo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Foi divulgada nesta segunda-feira (6) a lista com os nomes de nove policiais penais que escolheram lotação no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Eles foram aprovados no último concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), vinculado ao Governo do Estado.

Nove policiais penais reforçarão a segurança no presídio | Foto: Reprodução

Os novos servidores passam a integrar o efetivo da unidade prisional a partir de agora, reforçando o quadro de segurança e contribuindo para o fortalecimento do sistema penitenciário no município.

A relação dos novos policiais penais de Sena Madureira é a seguinte:

1. Ricardo Pessoa

2. Manoel Rego

3. Lubony

4. Dener Teles

5. Nerivan Gonçalves

6. Simayson

7. Warlisson

8. Jamilson Araújo

9. Reuri Teixeira

Com a chegada do novo grupo, o presídio Evaristo de Moraes ganha reforço importante no efetivo, mas ainda há uma vaga a ser preenchida, para completar o quantitativo de 10 policiais penais previstos para a cidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost