Sai a lista dos novos policiais penais lotados no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira

Foi divulgada nesta segunda-feira (6) a lista com os nomes de nove policiais penais que escolheram lotação no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Eles foram aprovados no último concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), vinculado ao Governo do Estado.

Os novos servidores passam a integrar o efetivo da unidade prisional a partir de agora, reforçando o quadro de segurança e contribuindo para o fortalecimento do sistema penitenciário no município.

A relação dos novos policiais penais de Sena Madureira é a seguinte:

1. Ricardo Pessoa

2. Manoel Rego

3. Lubony

4. Dener Teles

5. Nerivan Gonçalves

6. Simayson

7. Warlisson

8. Jamilson Araújo

9. Reuri Teixeira

Com a chegada do novo grupo, o presídio Evaristo de Moraes ganha reforço importante no efetivo, mas ainda há uma vaga a ser preenchida, para completar o quantitativo de 10 policiais penais previstos para a cidade.