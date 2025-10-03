Sai bolsonarista, entra lulista: 2º suplente de Fávaro vira senador

O advogado e ex-secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso José Lacerda (PSD) assume a vaga de senador a partir de 1º/10. Governista “disciplinado”, é o segundo suplente de Carlos Fávaro, atual ministro da Agricultura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele substitui Margareth Buzzetti (PP), primeira suplente que rompeu com o partido e passou a integrar a oposição aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lacerda irá substituir a agora ex-senadora durante uma licença de 120 dias, em uma saída combinada entre os suplentes. A empresária, filiada ao PP, volta ao Mato Grosso, onde deverá articular para se candidatar ao Senado em 2026 – agora em uma chapa adversária à de Fávaro, com a bênção de Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, e de Bolsonaro. No dia em que deixou o mandato, Buzzetti se reuniu com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em contraponto à antecessora, Lacerda se reuniu com Lula horas antes de tomar posse, com quem disse ter uma boa relação. Em entrevista ao Metrópoles, disse que integra a base do governo no Senado como o restante do seu partido e que, durante a sua passagem pela Casa, será contra o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), uma pauta apoiada por Buzzetti.

“Eu acho que a questão da pauta de impeachment do ministro não tem cabimento. Eu sou advogado, militante. Não estou aqui defendendo o ministro A, B ou C. Não estou defendendo nenhum nem outro. Estou defendendo a instituição Poder Judiciário. Eu defendo a instituição Poder Judiciário. Então a instituição Poder Judiciário precisa ser respeitada, como o Poder Legislativo precisa ser respeitado, como o Poder Executivo precisa ser respeitado”, disse.

Defendeu que o papel do Senado é garantir o equilíbrio entre os Três Poderes, cuja relação vê estremecida, mas garantiu que a pacificação depende da “discussão política voltar para o campo da política”. A sua antecessora, Buzzeti é uma das 41 assinaturas a favor da cassação do ministro Alexandre de Moraes.

“Quando eu falo em pacificar o país, eu não estou discutindo essa questão política de A e B. Não, não é isso. Isso é uma discussão que o Brasil não pode prosseguir. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. Teve muito sacrifício para muita gente restabelecer a democracia. Eu sei o que é isso. Então, está na hora de que a discussão política volte para o campo da política”, disse.

Quem é

José Esteves de Lacerda Filho tem 73 anos, é advogado e filiado ao PSD do Mato Grosso, apesar de ser um quadro histórico do MDB no Estado. Foi deputado estadual por dois mandatos: de 1987 a 1990, período em que foi constituinte estadual, e de 1995 a 1999. Também foi secretário da Casa Civil (1988 e 2011), do Interior (2002) e do Meio Ambiente (2013 e 2014). Em 2019, ficou como segundo suplente na chapa encabeçada por Carlos Fávaro. Seu filho, Irajá Lacerda, é o secretário-executivo do MAPA.

“Carlos Fávaro está fazendo um grande trabalho para o Brasil. Só mercado, ele já abriu mais de 460 mercados para o país. Meu filho está aqui como secretário executivo do Ministério da Agricultura. Sempre que o senador Fávaro viaja para o exterior, ele assume como ministro. Eu já emprestei 73 anos para a democracia do país, com muita honra, agora assumindo o cargo de senador da República”, disse.

Na posse, escolheu “a lei do silêncio” e decidiu não discursar. Seu momento de fala ficará para a próxima semana. No seu primeiro dia na Casa, também se reuniu com o líder da bancada, Omar Aziz (PSD-AM). Lacerda ainda será designado para as comissões, mas admitiu ter predileção pelas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura, temas com os quais trabalhou no governo do MT e como advogado.