03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Sai bolsonarista, entra lulista: 2º suplente de Fávaro vira senador

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sai-bolsonarista,-entra-lulista:-2o-suplente-de-favaro-vira-senador

O advogado e ex-secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso José Lacerda (PSD) assume a vaga de senador a partir de 1º/10. Governista “disciplinado”, é o segundo suplente de Carlos Fávaro, atual ministro da Agricultura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele substitui Margareth Buzzetti (PP), primeira suplente que rompeu com o partido e passou a integrar a oposição aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lacerda irá substituir a agora ex-senadora durante uma licença de 120 dias, em uma saída combinada entre os suplentes. A empresária, filiada ao PP, volta ao Mato Grosso, onde deverá articular para se candidatar ao Senado em 2026 – agora em uma chapa adversária à de Fávaro, com a bênção de Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, e de Bolsonaro. No dia em que deixou o mandato, Buzzetti se reuniu com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em contraponto à antecessora, Lacerda se reuniu com Lula horas antes de tomar posse, com quem disse ter uma boa relação. Em entrevista ao Metrópoles, disse que integra a base do governo no Senado como o restante do seu partido e que, durante a sua passagem pela Casa, será contra o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), uma pauta apoiada por Buzzetti.

“Eu acho que a questão da pauta de impeachment do ministro não tem cabimento. Eu sou advogado, militante. Não estou aqui defendendo o ministro A, B ou C. Não estou defendendo nenhum nem outro. Estou defendendo a instituição Poder Judiciário. Eu defendo a instituição Poder Judiciário. Então a instituição Poder Judiciário precisa ser respeitada, como o Poder Legislativo precisa ser respeitado, como o Poder Executivo precisa ser respeitado”, disse.

Defendeu que o papel do Senado é garantir o equilíbrio entre os Três Poderes, cuja relação vê estremecida, mas garantiu que a pacificação  depende da “discussão política voltar para o campo da política”. A sua antecessora, Buzzeti é uma das 41 assinaturas a favor da cassação do ministro Alexandre de Moraes.

“Quando eu falo em pacificar o país, eu não estou discutindo essa questão política de A e B. Não, não é isso. Isso é uma discussão que o Brasil não pode prosseguir. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. Teve muito sacrifício para muita gente restabelecer a democracia. Eu sei o que é isso. Então, está na hora de que a discussão política volte para o campo da política”, disse.

Quem é

José Esteves de Lacerda Filho tem 73 anos, é advogado e filiado ao PSD do Mato Grosso, apesar de ser um quadro histórico do MDB no Estado. Foi deputado estadual por dois mandatos: de 1987 a 1990, período em que foi constituinte estadual, e de 1995 a 1999. Também foi secretário da Casa Civil (1988 e 2011), do Interior (2002) e do Meio Ambiente (2013 e 2014). Em 2019, ficou como segundo suplente na chapa encabeçada por Carlos Fávaro. Seu filho, Irajá Lacerda, é o secretário-executivo do MAPA.

“Carlos Fávaro está fazendo um grande trabalho para o Brasil. Só mercado, ele já abriu mais de 460 mercados para o país. Meu filho está aqui como secretário executivo do Ministério da Agricultura. Sempre que o senador Fávaro viaja para o exterior, ele assume como ministro. Eu já emprestei 73 anos para a democracia do país, com muita honra, agora assumindo o cargo de senador da República”, disse.

Na posse, escolheu “a lei do silêncio” e decidiu não discursar. Seu momento de fala ficará para a próxima semana. No seu primeiro dia na Casa, também se reuniu com o líder da bancada, Omar Aziz (PSD-AM). Lacerda ainda será designado para as comissões, mas admitiu ter predileção pelas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura, temas com os quais trabalhou no governo do MT e como advogado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost