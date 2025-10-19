Sai Odete Roitman, entra Arminda: quem é a vilã de Grazi Massafera em “Três Graças”

“Três Graças”, a nova novela das 21h da Globo, está chegando. Após o sucesso de “Vale Tudo”, a trama vem com o desafio de manter a audiência na emissora. Odete Roitman se foi, mas a próxima vilã do horário nobre está a caminho, cheia de maldade e com humor macabro. Ela será Arminda, interpretada por Grazi Massafera.

Criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, “Três Graças” será protagonizada por Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral. Grazi dividirá cenas com Murilo Benício, o Santiago Ferette. A atriz quebrou o hiato de cinco anos para encarar o desafio de fazer uma vilã do autor que tem Nazaré Tedesco, de “Senhora do Destino”, no currículo. Mas como será Arminda na novela ambientada em São Paulo?

Veja as fotos Abrir em tela cheia Grazi Massafera será Arminda em “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo Crédito: Globo – Estevam Avellar Grazi Massafera será Arminda em “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo Crédito: Globo – Estevam Avellar As protagonistas de “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo Crédito: Globo – Estevam Avellar As protagonistas de “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo Crédito: Globo – Estevam Avellar Voltar

Próximo

A personagem de Grazi promete ser amada e odiada pelo público. Ela é viúva do ex-sócio da Fundação Ferette, que desapareceu em circunstâncias misteriosas. Na trama, além de sócia de Santiago Ferette, a vilã será amante dele. A dupla tem muito em comum, principalmente o desprezo pelos mais humildes, e enriquece na base da trambicagem.

Arminda mora na Aclimação e o parceiro em Pinheiros, bairros nobres da capital paulista. Ela tem um filho, Raul (Paulo Mendes), de 18 anos, mas o despreza. Sem autoestima, o jovem é introvertido e usa drogas, o que o leva a situações perigosas com o traficante Bagdá (Xamã).

Ensandecida, cruel, esnobe e manipuladora, a personagem também tem humor macabro e debochado. “É uma vilã bem clássica, imoral. Ela tem um humor que não chega a ser ácido, vai mais para o macabro. A relação com a família é tóxica. Ela não admira o filho em nada, e tem conflitos com a mãe o tempo inteiro. É uma mulher sem filtro”, disse Grazi à equipe de comunicação da Globo.

Rica, do tipo que vive no salão e só anda “montada”, a ganância da vilã é o que ditará as maldades dela. Pelos spoilers de “Três Graças” que a emissora já deu, Arminda tem toques do humor debochado e cruel de Nazaré Tedesco (2004/2005), também criada por Aguinaldo Silva.

Sobre a nova novela, inclusive, o autor revelou: “A trama fala de três mulheres que foram mães muito cedo, aos 15 anos, não tiveram apoio dos pais das crianças, foram à luta e passaram por situações extremas. Mas levam uma vida muito parecida com a vida dos nossos espectadores. Ou seja, elas batalham, são otimistas, têm fé no futuro e se envolvem com histórias típicas de um folhetim. É uma ficção que tem o privilégio de poder se inspirar na realidade”, definiu o autor.

Drama, tragédia, romance, mistério e toques de humor não faltarão em “Três Graças”. A estreia acontecerá nesta segunda-feira (20/10) e já está dando o que falar – de maneira positiva. Ansiosos para o que Grazi Massafera, ou melhor, Arminda, aprontará?