Saiba como emitir segunda via de certidões sem ir ao cartório

Você sabia que é possível emitir certidões e registro civil, como as de nascimento e de casamento, pela internet e sem precisar comparecer ao cartório? A medida, que visa facilitar o processo mantendo a segurança do solicitante, é adotada desde 2019 após atualização do Decreto nº 9.929/2019.
As certidões digitais registram a situação civil da pessoa (nascimento, casamento, óbito e natimorto) e apresentam a mesma validade jurídica dos documentos impressos em papel.
O documento pode ser emitido em formato PDF, assinado digitalmente com o certificado digital Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) o cartório.
É uma imagem fiel da certidão em papel e com a mesma validade legal, porém, não pode ser utilizada na forma impressa.
Saiba como emitir sua certidão pela internet:
- Acesse o site https://www.registrocivil.org.br/ e clique na opção desejada.
- O cidadão pode acessar o site de três formas: por meio do Gov.br, via cadastro na própria plataforma ou certificado digital ICP Brasil.
- Será gerado um boleto de pagamento referente a taxa para emissão. O valor de cada serviço varia conforme o documento solicitado e pode ser pago via Pix, boleto bancário ou cartão de crédito.
- Ao final do processo, o cidadão pode escolher se deseja receber o documento digital, comparecer ao cartório escolhido para receber ou pelos Correios.