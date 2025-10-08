08/10/2025
Saiba como emitir segunda via de certidões sem ir ao cartório

Escrito por Metrópoles
Você sabia que é possível emitir certidões e registro civil, como as de nascimento e de casamento, pela internet e sem precisar comparecer ao cartório? A medida, que visa facilitar o processo mantendo a segurança do solicitante, é adotada desde 2019 após atualização do Decreto nº 9.929/2019.

As certidões digitais registram a situação civil da pessoa (nascimento, casamento, óbito e natimorto) e apresentam a mesma validade jurídica dos documentos impressos em papel.

O documento pode ser emitido em formato PDF, assinado digitalmente com o certificado digital Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) o cartório.

É uma imagem fiel da certidão em papel e com a mesma validade legal, porém, não pode ser utilizada na forma impressa.

Saiba como emitir sua certidão pela internet:

  1. Acesse o site https://www.registrocivil.org.br/ e clique na opção desejada.
  2. O cidadão pode acessar o site de três formas: por meio do Gov.br, via cadastro na própria plataforma ou certificado digital ICP Brasil.
  3. Será gerado um boleto de pagamento referente a taxa para emissão. O valor de cada serviço varia conforme o documento solicitado e pode ser pago via Pix, boleto bancário ou cartão de crédito.
  4. Ao final do processo, o cidadão pode escolher se deseja receber o documento digital, comparecer ao cartório escolhido para receber ou pelos Correios.
