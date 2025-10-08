Saiba como emitir segunda via de certidões sem ir ao cartório

Você sabia que é possível emitir certidões e registro civil, como as de nascimento e de casamento, pela internet e sem precisar comparecer ao cartório? A medida, que visa facilitar o processo mantendo a segurança do solicitante, é adotada desde 2019 após atualização do Decreto nº 9.929/2019.

As certidões digitais registram a situação civil da pessoa (nascimento, casamento, óbito e natimorto) e apresentam a mesma validade jurídica dos documentos impressos em papel.

O documento pode ser emitido em formato PDF, assinado digitalmente com o certificado digital Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) o cartório.

É uma imagem fiel da certidão em papel e com a mesma validade legal, porém, não pode ser utilizada na forma impressa.

Saiba como emitir sua certidão pela internet: