Saiba como foi descoberta a sucuri coroada como a maior do mundo

Escrito por Metrópoles
saiba-como-foi-descoberta-a-sucuri-coroada-como-a-maior-do-mundo

Cobras, como as sucuris, são ao mesmo tempo assustadoras e incríveis. Uma expedição no Equador conseguiu registrar a maior já encontrada, uma serpente de inacreditáveis 6,3 metros.

Era uma missão científica, feita na vastidão da floresta amazônica, na região de Bameno, um território indígena Waorani, do Equador. Foi lá que os integrantes desta aventura encontraram a nova espécie de anaconda-verde, a maior sucuri já documentada em todo o mundo.

Leia reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

