Saiba como foi o encontro de Ana Castela com filhos de Zé Felipe

Zé Felipe revelou aos seguidores que seus filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, já conheceram Ana Castela e que o encontro foi cheio de sintonia. A revelação aconteceu nos Stories do Instagram, quando o cantor abriu uma caixa de perguntas e foi questionado sobre a relação da sertaneja com as crianças, que são frutos do casamento do sertanejo com a ex, Virginia Fonseca.
Ele contou que Ana rapidamente criou um vínculo com as pequenas, tornando-se grande amiga delas. Segundo Zé, Maria Flor virou “best friend” da boiadeira.
“Já conheceu. Ana conheceu as crianças, best friend da Flo-Flo, amigona da Maria Alice e o José Leonardo só fica assim, ó, babando para ela”, respondeu Zé Felipe.
Zé Felipe também foi questionado sobre o status de relacionamento com Ana e afirmou que os dois estão oficialmente namorando.