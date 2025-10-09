09/10/2025
Saiba como foi o princípio de incêndio na casa de Vini Jr. na Espanha

Um princípio de incêndio atingiu a residência do atacante Vini Jr., do Real Madrid, nesta quinta-feira (9/10), na área residencial de La Moraleja, em Alcobendas, Espanha. O incidente ocorreu após uma falha elétrica na sauna do porão e gerou uma grande nuvem de fumaça que afetou dois andares da casa, sem deixar feridos.

De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol Marca, o fogo começou na sauna, que acabou totalmente destruída pelo curto-circuito. Duas equipes de bombeiros da Comunidade de Madri foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, além de ventilar os cômodos afetados.

As primeiras análises indicam que o incidente teve origem em uma falha elétrica, embora as autoridades locais ainda investiguem as causas com mais detalhes. Por volta das 12h (horário de Madri, 7h em Brasília), os bombeiros deixaram o local, e a situação foi considerada totalmente controlada.

Vini Jr.

Comprometido? Anel misterioso de Vini Jr. chama a atenção na web

Vini Jr. posa em casa e o tapete aparece

A residência do jogador é conhecida por sua estrutura moderna e por abrigar áreas de lazer sofisticadas, incluindo uma sauna que acabou sendo o ponto de origem do incêndio. Apesar do susto, o patrimônio principal da casa foi preservado, e ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Vini Jr., de 25 anos, não estava presente no momento do incidente. O atacante brasileiro está em Seul, na Coreia do Sul, com a seleção, onde enfrentará o país anfitrião em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

