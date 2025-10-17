17/10/2025
Saiba como Luana Piovani cumprirá pena após ser condenada por injúria contra Neymar

Escrito por Portal Leo Dias
Luana Piovani foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na última quarta-feira (15/10), por injúria cometida contra Neymar Jr. Na decisão, o magistrado decretou a pena de quatro meses e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto, após considerar que a atriz ultrapassou os limites da liberdade de expressão em declarações feitas nas redes sociais sobre o jogador. No entando, apesar da pena de detenção, a atriz não precisará cumprir prisão.

A sentença foi substituída por uma pena restritiva de direitos, que consiste em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em jornadas semanais de pelo menos oito horas. A forma como o serviço será cumprido ainda será definida na fase de execução da pena.

Além disso, a atriz também foi condenada ao pagamento das custas processuais, fixadas em 100 UFESP, conforme prevê a legislação paulista. UFESP é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, um índice usado pelo estado para fixar valores de tributos, taxas e custas judiciais. Em 2025, o valor da UFESP foi fixado em R$ 37,02. Portanto, 100 UFESP é equivalente a R$ 3.702,00.

Absolvição por difamação

Na decisão, o juiz julgou a queixa-crime parcialmente procedente, absolvendo Luana da acusação de difamação. O magistrado entendeu que a atriz apenas reiterou fatos já públicos e expressou opiniões e críticas genéricas, sem intenção específica de difamar o atleta.

Condenação por injúria

Já no caso do crime de injúria, o juízo entendeu que ficou evidente a intenção de ofender. As expressões utilizadas por Luana como: “mau-caráter”, “estrupício”, “escroto”, “péssimo exemplo como pai e… péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo, má péssimo, péssimo”, “ele é o cu da cobra” e “ignóbil”, foram consideradas ofensivas à honra subjetiva de Neymar.

Por fim, o magistrado não fixou valor mínimo de indenização por danos morais, já que o pedido não havia sido feito no início do processo.

