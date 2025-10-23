Saiba como retirar seu ingresso para show grátis do Maroon 5 em São Paulo

Prepara o coração! O Maroon 5 fará um show gratuito e exclusivo em São Paulo no dia 5 de dezembro como parte do lançamento da plataforma Bud Live, e os ingressos serão distribuídos apenas para fãs selecionados em ações presenciais que acontecem em novembro nas cidades de Salvador (BA), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).
Para participar da seleção, é preciso se inscrever no site oficial da Bud Live e comparecer ao local indicado na data do evento. As vagas são limitadas, por isso a organização recomenda chegar cedo. Durante as seletivas, os participantes passarão por dinâmicas e desafios relacionados à banda.
Os escolhidos serão comunicados por telefone, e-mail ou WhatsApp em até dez dias úteis após cada etapa, e seus nomes também serão divulgados no site oficial. Cada vencedor receberá um par de ingressos para assistir ao show, que terá grandes sucessos do Maroon 5 e faixas do novo álbum, “Love Is Like”.
Mais detalhes sobre as seletivas e outras formas de participação estarão disponíveis nas redes sociais da Budweiser.
Serviço:
Salvador (BA)
Inscrições pelo site da Bud Live de 23/10 até 29/10
Data da seletiva: 01/11
Horário: à partir das 8h
Local: Candyall Guetho Square
Rua Paulo Afonso, 411 – Candeal – Salvador, BA – 40.296-340
Curitiba (PR)
Inscrições pelo site da Bud Live de 23/10 até 06/11
Data da seletiva: 09/11
Horário: à partir das 8h
Local: Ópera Concept Hall
Rua Via Veneto, 505 – Santa Felicidade, Curitiba – PR, 82020-470
São Paulo (SP)
Inscrições pelo site da Bud Live de 23/10 até 12/11
Data da seletiva: 16/11
Horário: à partir das 8h
Local: Pavilhão das Culturas Brasileiras | Parque Ibirapuera
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050