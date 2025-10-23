23/10/2025
Saiba como retirar seu ingresso para show grátis do Maroon 5 em São Paulo

Prepara o coração! O Maroon 5 fará um show gratuito e exclusivo em São Paulo no dia 5 de dezembro como parte do lançamento da plataforma Bud Live, e os ingressos serão distribuídos apenas para fãs selecionados em ações presenciais que acontecem em novembro nas cidades de Salvador (BA), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).

Para participar da seleção, é preciso se inscrever no site oficial da Bud Live e comparecer ao local indicado na data do evento. As vagas são limitadas, por isso a organização recomenda chegar cedo. Durante as seletivas, os participantes passarão por dinâmicas e desafios relacionados à banda.

Os escolhidos serão comunicados por telefone, e-mail ou WhatsApp em até dez dias úteis após cada etapa, e seus nomes também serão divulgados no site oficial. Cada vencedor receberá um par de ingressos para assistir ao show, que terá grandes sucessos do Maroon 5 e faixas do novo álbum, “Love Is Like”.

Mais detalhes sobre as seletivas e outras formas de participação estarão disponíveis nas redes sociais da Budweiser.

Serviço:

Salvador (BA)

Inscrições pelo site da Bud Live de 23/10 até 29/10

Data da seletiva: 01/11

Horário: à partir das 8h

Local: Candyall Guetho Square

Rua Paulo Afonso, 411 – Candeal – Salvador, BA – 40.296-340

Curitiba (PR)

Inscrições pelo site da Bud Live de 23/10 até 06/11

Data da seletiva: 09/11

Horário: à partir das 8h

Local: Ópera Concept Hall

Rua Via Veneto, 505 – Santa Felicidade, Curitiba – PR, 82020-470

São Paulo (SP)

Inscrições pelo site da Bud Live de 23/10 até 12/11

Data da seletiva: 16/11

Horário: à partir das 8h

Local: Pavilhão das Culturas Brasileiras | Parque Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050

