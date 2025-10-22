Saiba detalhes do climão durante homenagem a Arlindo Cruz no Caldeirão

O Caldeirão com Mion exibiu no último sábado (18/10) um programa especial em homenagem ao sambista Arlindo Cruz, falecido em agosto deste ano após complicações de um AVC sofrido em 2017.

A atração reuniu familiares do artista, como a viúva Babi Cruz e os filhos Arlindinho e Flora Cruz, além de intérpretes e amigos que fizeram parte da trajetória de um dos maiores compositores do país.

No entanto, o especial também foi marcado por um momento de constrangimento.

Leia também

O climão protagonizado por Quitéria Chagas

Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira presentes na gravação, a atriz Quitéria Chagas, rainha de bateria da escola de samba Império Serrano — agremiação do coração de Arlindo Cruz — interrompeu a fala de um convidado para tomar a palavra durante os relatos de homenagens.

Durante seu discurso, Quitéria aproveitou para mencionar seu livro lançado em fevereiro, o que não se alinhou com o roteiro do programa.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Kitéria Chagas.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 4

Kitéria Chagas.

Reprodução/Redes sociais. 3 de 4

Kitéria Chagas.

Reprodução/Redes sociais. 4 de 4

Kitéria Chagas.

Reprodução/Redes sociais.

Cortado da edição

Fontes relatam que a produção do Caldeirão havia informado que, caso houvesse tempo, o lançamento poderia ser citado, mas que era improvável por conta do ritmo das homenagens. Mesmo assim, a atriz decidiu abordar o tema, gerando o climão no palco.

O momento, no entanto, não foi exibido na transmissão do programa, sendo cortado da edição final, Vixe!