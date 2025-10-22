22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Saiba detalhes do climão durante homenagem a Arlindo Cruz no Caldeirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-detalhes-do-climao-durante-homenagem-a-arlindo-cruz-no-caldeirao

O Caldeirão com Mion exibiu no último sábado (18/10) um programa especial em homenagem ao sambista Arlindo Cruz, falecido em agosto deste ano após complicações de um AVC sofrido em 2017.

A atração reuniu familiares do artista, como a viúva Babi Cruz e os filhos Arlindinho e Flora Cruz, além de intérpretes e amigos que fizeram parte da trajetória de um dos maiores compositores do país.

No entanto, o especial também foi marcado por um momento de constrangimento.

Leia também

O climão protagonizado por Quitéria Chagas

Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira presentes na gravação, a atriz Quitéria Chagas, rainha de bateria da escola de samba Império Serrano — agremiação do coração de Arlindo Cruz — interrompeu a fala de um convidado para tomar a palavra durante os relatos de homenagens.

Durante seu discurso, Quitéria aproveitou para mencionar seu livro lançado em fevereiro, o que não se alinhou com o roteiro do programa.

4 imagensKitéria Chagas.Kitéria Chagas.Kitéria Chagas.Fechar modal.1 de 4

Kitéria Chagas.

Reprodução/Redes sociais.2 de 4

Kitéria Chagas.

Reprodução/Redes sociais.3 de 4

Kitéria Chagas.

Reprodução/Redes sociais.4 de 4

Kitéria Chagas.

Reprodução/Redes sociais.

Cortado da edição

Fontes relatam que a produção do Caldeirão havia informado que, caso houvesse tempo, o lançamento poderia ser citado, mas que era improvável por conta do ritmo das homenagens. Mesmo assim, a atriz decidiu abordar o tema, gerando o climão no palco.

O momento, no entanto, não foi exibido na transmissão do programa, sendo cortado da edição final, Vixe!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost