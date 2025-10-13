saiba-detalhes-do-novo-programa-de-eliana-na-globo

Eliana confirmou nesta segunda-feira (13/10), por meio de um vídeo divulgado pela Globo, que terá um programa aos domingos no canal dos Marinho.

O anúncio foi publicado nas redes sociais da emissora, e, no vídeo, a apresentadora compartilhou seu entusiasmo com o novo projeto.

“O meu programa novo está chegando aí na tela dos domingos da Globo para nossa alegria, vai ser incrível! Nos veremos todo final de semana, eu estou tão ansiosa, tô tão feliz”, declarou a comunicadora.

Detalhes do novo programa de Eliana

De acordo com o programa comercial da atração, ao qual a coluna Fábia Oliveira teve acesso, Eliana estreia seu novo programa na Globo no próximo dia 15 de março.

Intitulado Em Família com Eliana, o projeto terá temporada que se estenderá até 27 de dezembro, totalizando 36 episódios que ficarão no ar ao longo de nove meses.

O programa será exibido na faixa vespertina, antes do futebol, e terá como principal foco o público familiar. A atração contará com auditório, jogos e dinâmicas, além de externas em que Eliana irá visitar famílias de diferentes regiões do Brasil, mostrando suas histórias e costumes.

A música terá espaço especial no formato, com uma competição entre famílias intitulada Minha Família Dá Show. O quadro promete revelar talentos e criar momentos divertidos e emocionantes, mantendo o clima leve e descontraído da atração.

Desde sua chegada à Globo, em novembro do ano passado, Eliana comandou o Vem Que Tem e o The Masked Singer Brasil. No segmento de TV por assinatura, ela também é uma das apresentadoras do Saia Justa, no GNT.