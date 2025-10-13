13/10/2025
Universo POP
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”

Saiba detalhes do novo programa de Eliana na Globo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-detalhes-do-novo-programa-de-eliana-na-globo

Eliana confirmou nesta segunda-feira (13/10), por meio de um vídeo divulgado pela Globo, que terá um programa aos domingos no canal dos Marinho.

O anúncio foi publicado nas redes sociais da emissora, e, no vídeo, a apresentadora compartilhou seu entusiasmo com o novo projeto.

“O meu programa novo está chegando aí na tela dos domingos da Globo para nossa alegria, vai ser incrível! Nos veremos todo final de semana, eu estou tão ansiosa, tô tão feliz”, declarou a comunicadora.

Leia também

4 imagensEliana Eliana Eliana Fechar modal.1 de 4

Eliana.

Reprodução/Redes sociais.2 de 4

Eliana

Reprodução3 de 4

Eliana

Instagram/Reprodução4 de 4

Eliana

Instagram/Reprodução

Detalhes do novo programa de Eliana

De acordo com o programa comercial da atração, ao qual a coluna Fábia Oliveira teve acesso, Eliana estreia seu novo programa na Globo no próximo dia 15 de março.

Intitulado Em Família com Eliana, o projeto terá temporada que se estenderá até 27 de dezembro, totalizando 36 episódios que ficarão no ar ao longo de nove meses.

O programa será exibido na faixa vespertina, antes do futebol, e terá como principal foco o público familiar. A atração contará com auditório, jogos e dinâmicas, além de externas em que Eliana irá visitar famílias de diferentes regiões do Brasil, mostrando suas histórias e costumes.

A música terá espaço especial no formato, com uma competição entre famílias intitulada Minha Família Dá Show. O quadro promete revelar talentos e criar momentos divertidos e emocionantes, mantendo o clima leve e descontraído da atração.

Desde sua chegada à Globo, em novembro do ano passado, Eliana comandou o Vem Que Tem e o The Masked Singer Brasil. No segmento de TV por assinatura, ela também é uma das apresentadoras do Saia Justa, no GNT.

A Eliana confirmou o seu programa em 2026 na Globo, mais detalhes hoje no Upfront. pic.twitter.com/UCiioReuIB

— eplay (@forumeplay) October 13, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost