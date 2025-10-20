Saiba detalhes do papel de Gracyanne Barbosa em série da Globo

Gracyanne Barbosa já tem data para estrear seu novo trabalho na Globo. Após sofrer um acidente na Dança dos Famosos, a musa fitness poderá ser vista como atriz a partir do dia 6 de novembro em Arcanjo Renegado.

Ela fará uma participação na quarta temporada da série, que estará disponível no Globoplay, repleta de novos dramas e marcada pela força de alianças femininas.

Em Arcanjo Renegado, Gracyanne vive Ketlyn, uma personagem essencial para a jornada de Danuza (Larissa Nunes), de quem é amiga desde a infância.

Com a chegada de Poke (Thiago Hypólito) e a reviravolta na vida da amiga, que é obrigada a se casar com o assassino de seu marido, a amizade se torna o principal porto seguro da dupla.

Gracyanne já contou em entrevistas que precisou alterar toda a sua agenda para gravar a personagem. As imagens foram feitas no fim de 2024 no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Do criador e produtor José Junior, Arcanjo Renegado é feito em parceria com a AfroReggae Audiovisual, tem criação e redação final de José Junior; direção geral de Lipe Binder; e direção de Fábio Strazzer e Lucas Villamarim.