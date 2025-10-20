Saiba detalhes do papel de Gracyanne Barbosa em série da Globo

20/10/2025
Escrito por Metrópoles
saiba-detalhes-do-papel-de-gracyanne-barbosa-em-serie-da-globo

Gracyanne Barbosa já tem data para estrear seu novo trabalho na Globo. Após sofrer um acidente na Dança dos Famosos, a musa fitness poderá ser vista como atriz a partir do dia 6 de novembro em Arcanjo Renegado.

Ela fará uma participação na quarta temporada da série, que estará disponível no Globoplay, repleta de novos dramas e marcada pela força de alianças femininas.

Em Arcanjo Renegado, Gracyanne vive Ketlyn, uma personagem essencial para a jornada de Danuza (Larissa Nunes), de quem é amiga desde a infância.

Com a chegada de Poke (Thiago Hypólito) e a reviravolta na vida da amiga, que é obrigada a se casar com o assassino de seu marido, a amizade se torna o principal porto seguro da dupla.

Gracyanne já contou em entrevistas que precisou alterar toda a sua agenda para gravar a personagem. As imagens foram feitas no fim de 2024 no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Do criador e produtor José Junior, Arcanjo Renegado é feito em parceria com a AfroReggae Audiovisual, tem criação e redação final de José Junior; direção geral de Lipe Binder; e direção de Fábio Strazzer e Lucas Villamarim.

