Saiba em quais casos o pré-treino pode representar um risco à saúde

Nos últimos anos, os suplementos pré-treino se tornaram queridinhos de quem busca mais energia para treinar. Vendidos em pó, cápsulas ou líquidos, eles costumam conter cafeína, taurina, beta-alanina e outros estimulantes que prometem melhorar a força, o foco e o rendimento. Mas será que tomar essas substâncias antes de se exercitar é realmente uma boa estratégia?

Como funcionam os pré-treinos

A cafeína é o principal componente da maioria dos pré-treinos. Ela age bloqueando a adenosina, um neurotransmissor responsável pela sensação de fadiga, o que aumenta o estado de alerta e a disposição.

De fato, há estudos que mostram que doses moderadas (entre 3 a 6 mg por quilo de peso corporal) podem melhorar a performance em exercícios de resistência e força. No entanto, os resultados são mais expressivos em pessoas que não consomem cafeína regularmente.

Nem todas as pessoas precisam de pré-treino

Riscos do excesso

O problema é que muitas fórmulas disponíveis no mercado contêm altas doses de cafeína — às vezes, o equivalente a três ou quatro xícaras de café de uma só vez. Em pessoas sensíveis, podem causar taquicardia, insônia, irritabilidade, ansiedade e aumento da pressão arterial.

Além disso, o consumo frequente pode levar à tolerância, reduzindo o efeito estimulante e fazendo com que o usuário sinta necessidade de doses cada vez maiores.

Outro ponto de atenção é o horário do treino. Tomar pré-treino no fim da tarde ou à noite pode atrapalhar o sono, comprometendo justamente a recuperação muscular que se busca otimizar.

Alternativas mais seguras

Nem sempre é preciso recorrer a suplementos industrializados para ter energia. Uma alimentação equilibrada, com carboidratos de boa qualidade e hidratação adequada, já oferece o combustível necessário para o treino.

Alimentos como banana, beterraba, açaí e café puro podem ser boas opções naturais de pré-treino, sem os riscos dos estimulantes concentrados.

Tomar pré-treino pode, sim, melhorar o desempenho em alguns casos, mas não é uma solução universal — e muito menos indispensável.

O ideal é que o uso seja individualizado e orientado por um profissional, levando em conta a sensibilidade à cafeína, o tipo de exercício, o horário e o estado de saúde do praticante. Afinal, o melhor combustível para o corpo ainda é uma rotina equilibrada de sono, alimentação e treinos consistentes, e não apenas um pó que promete energia instantânea.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida