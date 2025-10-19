saiba-o-jeito-certo-de-tomar-vitamina-d-e-potencializar-os-resultados

Muito mais que uma simples “vitamina do sol”: a vitamina D funciona como um hormônio regulador de todo o corpo, atuando no sistema imunológico, no equilíbrio hormonal, na saúde óssea, na disposição e até no humor.

De acordo com a médica Joana Costa, pessoas com baixos níveis da substância no organismo tendem a apresentar cansaço crônico, queda de cabelo, imunidade baixa, ganho de peso e sintomas depressivos. “Eu costumo dizer que, sem vitamina D, não existe energia, nem longevidade”.

Joana afirma que, segundo estudos, 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D e não fazem ideia disso. Os melhores resultados estão associados a níveis acima de 50 ng/mL, especialmente em mulheres no climatério e pós-menopausa, além de pacientes com osteopenia, osteoporose ou doenças autoimunes

Portanto, a reposição individualizada e acompanhada por um médico é essencial.

A absorção de vitamina D por via oral depende muito da digestão, da bile e do funcionamento intestinal

A médica ainda pontua que a vitamina D é lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para ser absorvida.

“Quando ingerida por via oral — principalmente em cápsulas ou gotas — a absorção depende muito da digestão, da bile e do funcionamento intestinal. Em pessoas com disbiose, gastrite, uso de medicamentos ou má absorção, o aproveitamento é mínimo. Por isso, muitas vezes, o indivíduo toma por meses, mas o nível no exame continua baixo”, explica Joana à coluna.

O jeito certo de consumir vitamina D

Para a médica, suplementar vitamina D de forma injetável (intramuscular) é o jeito mais eficaz, seguro e com resultados rápidos.

“Ela passa o intestino, garantindo que 100% da dose chegue ao sangue e às células”, conta Joana ao Metrópoles.

A profissional compartilha que costuma associar a vitamina D a outros nutrientes, como magnésio, vitamina K2 e zinco, o que potencializa a absorção e o efeito no metabolismo hormonal e imunológico.

“Os pacientes sentem o resultado em poucos dias: mais energia, melhor humor e foco mental. O segredo não está em ‘tomar mais’, e sim em absorver melhor”, conclui Joana Costa.

