saiba-o-que-abre-e-o-que-fecha-no-df-no-feriado-de-12-de-outubro

Este domingo (12/10) será duplo motivo de comemoração no Distrito Federal: além de celebrar Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é também o Dia das Crianças.

As festividades começam já nesta sexta-feira (10/10), com programação especial no Espaço da Padroeira, no Eixo Monumental, e se estendem durante todo o fim de semana.

Para quem vai aproveitar os eventos religiosos ou passeios em família, é importante ficar atento às alterações nos serviços públicos e horários de funcionamento no DF.

Transporte

O transporte público será gratuito em horários específicos graças ao programa Vai de Graça. Na sexta-feira (10), a gratuidade vale das 18h às 24h; no sábado (11), das 14h às 24h; e no domingo (12), o Metrô-DF funcionará das 5h30 às 21h30 com passagem gratuita. O benefício inclui todos os sistemas de transporte coletivo, como ônibus e metrô.

Lazer

Quem quiser aproveitar o Dia das Crianças ao ar livre poderá visitar o Zoológico de Brasília, aberto das 8h30 às 17h (entrada permitida até 16h), e o Jardim Botânico, das 9h às 17h. Ambos terão entrada gratuita graças ao programa Lazer para Todos. O mirante da Torre de TV também estará aberto das 9h às 18h45, oferecendo uma ótima vista da cidade.

Todos os parques administrados pelo Brasília Ambiental funcionarão normalmente no domingo. Os horários variam, mas a maioria abre entre 6h e 22h. Destaques incluem o Parque Olhos d’Água (5h30 às 20h), os parques Ecológicos de Águas Claras, Gama e Ezechias Heringer (6h às 22h) e os parques Dom Bosco e Asa Sul (6h às 20h).

Serviços

As agências do BRB funcionarão normalmente na sexta-feira, mas estarão fechadas no domingo, retornando ao expediente habitual na segunda-feira (13), das 8h30 às 17h.

Durante o feriado, serviços como Procon, Na Hora, Conselhos Tutelares e os núcleos do Direito Delas estarão fechados, mas plantões atenderão demandas urgentes. Para casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, o telefone do Cisdeca é 125. O Centro Integrado 18 de Maio atenderá pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h, e o Direito Delas funcionará por meio do telefone (61) 98382-0130.

Serviços de água e energia também terão funcionamento parcial. A CEB IPes atende 24h pelo telefone 155, aplicativo Ilumina DF ou site. A Neoenergia Brasília manterá suporte remoto 24h, enquanto as lojas físicas estarão fechadas. A Caesb não terá atendimento presencial, mas a Central 115 e o WhatsApp (61) 3029-8115 continuarão disponíveis para solicitações e emergências.

A Defensoria Pública do DF funcionará em regime de plantão presencial no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa e pelo WhatsApp (61) 99359-0015. A Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo funcionarão 24h, enquanto os Ceams e o Espaço Acolher estarão fechados.