Saiba o que Carelli acha sobre a expulsão de Gaby Spanic de A Fazenda 17

O diretor Rodrigo Carelli quebrou o silêncio e comentou a expulsão de Gaby Spanic de A Fazenda 17. O comandante do reality da Record avaliou o impacto da saída da atriz venezuelana e admitiu que, embora o programa siga forte, a perda de uma participante tão marcante nunca é bem-vinda.
De acordo com informações do portal Leo Dias, Carelli afirmou que a atual temporada tem alcançado exatamente o resultado esperado, com um elenco envolvido e disposto a gerar entretenimento. Segundo ele, o sucesso da edição se deve, em parte, à escolha de participantes com perfis que estimulam o jogo e mantêm o público atento a cada reviravolta.
Ao comentar diretamente sobre Gaby Spanic, o diretor deixou claro que expulsões não fazem parte do planejamento da produção. Assim como aconteceu com a Rachel Sheherazade, a saída da Gaby não foi desejada nem esperada. Mas, segundo ele, “regras são regras”.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Gaby Spanic é expulsa de A Fazenda 17
Reprodução/Record2 de 5
O diretor Rodrigo Carelli
Reprodução/Youtube3 de 5
Gaby Spanic deu um tapa na cara de Tamires
Record/Reprodução4 de 5
Rodrigo Carelli
Reprodução5 de 5
Gaby Spanic faz carão para a câmera do Hoje em Dia
Record/Reprodução
Carelli também destacou que as dinâmicas e provas do programa são pensadas para provocar embates e discussões, sem ultrapassar os limites da convivência. Mesmo assim, ele lamentou o desfecho envolvendo a atriz. “Por mais teatral e impressionante que tenha sido a saída da Gaby, é uma pena não termos mais ela no programa”, concluiu.