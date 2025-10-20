Saiba o que é AWS, plataforma da Amazon que ficou instável nesta 2ª

A Amazon Web Services (AWS) é a subsidiária da Amazon e a plataforma responsável por prover infraestrutura digital sob demanda. Oferece serviços como armazenamento de dados, hospedagem de sites, redes, bancos de dados, inteligência artificial, machine learning e cibersegurança. Tudo isso de forma remota, por meio da nuvem, permitindo que empresas operem seus negócios on-line, sem a necessidade de manter servidores físicos.

No entanto, um apagão nesta segunda-feira (20/10) afeta o sistema e causa instabilidades em diversos sites e aplicativos ao redor do mundo. Entre eles Snapchat, Roblox, Perplexity, Prime Video, entre outros.

A AWS foi criada em 2006 e, desde então, se consolidou como a maior provedora de computação em nuvem do mundo. Seu modelo de negócios permite que organizações contratem recursos de tecnologia sob demanda, pagando apenas pelo que utilizam, com flexibilidade para escalar o uso conforme a necessidade. A abordagem ajuda a reduzir custos, acelerar o desenvolvimento de soluções digitais e operar globalmente com segurança e eficiência.

Em vez de comprar equipamentos caros, empresas de todos os portes — de startups a multinacionais — alugam poder computacional, armazenamento e conectividade para rodar suas aplicações. A AWS tem data centers distribuídos por dezenas de países. Assim, garante alta disponibilidade, baixa latência e backup em múltiplas regiões, o que torna a estrutura da plataforma essencial para o funcionamento da internet moderna.

Entre os principais serviços oferecidos pela plataforma estão o Amazon EC2 (computação em servidores virtuais), Amazon S3 (armazenamento de objetos), Amazon DynamoDB (banco de dados NoSQL), AWS Lambda (computação sem servidor), Amazon CloudFront (distribuição de conteúdo), além do Amazon SageMaker (para criação e treinamento de modelos de inteligência artificial).

Problema afeta milhões

Atualmente, milhões de organizações em mais de 190 países utilizam a AWS para hospedar sites, processar grandes volumes de dados e garantir a operação de sistemas em tempo real. Em 2024, a divisão foi responsável por mais de US$ 108 bilhões em receita, concentrando a maior parte dos lucros da Amazon.

Contudo, quando essa infraestrutura falha — como nesta segunda — os efeitos são sentidos em cascata. Uma interrupção em larga escala atinge serviços populares como Mercado Livre, Wellhub (antigo Gympass), Hotmart, Canva e iFood, segundo relatos do site DownDetector, que monitora esse tipo de situação.

A falha afeta especialmente a região dos Estados Unidos, onde estão localizados data centers estratégicos da AWS. O problema começou ainda na madrugada, por volta das 3h30, no horário de Brasília, e impacta também serviços no Reino Unido e em outras partes do mundo.

Vulnerabilidade da nuvem

Esta não é a primeira vez que uma falha na AWS derruba parte significativa da internet global. Situações semelhantes ocorreram em 2023, 2021 e 2020, todas envolvendo a mesma região de data centers nos EUA.

Até o momento, a Amazon não divulgou a causa da falha atual, nem há previsão oficial para o restabelecimento completo dos serviços.