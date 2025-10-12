12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Saiba o significado do papel higiênico cor-de-rosa, popular na França

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma publicação recente que viralizou nas redes trouxe à tona um detalhe curioso da rotina francesa: o uso do papel higiênico cor de rosa. A escolha da cor não foi um simples acaso ou o resultado de um hábito adquirido ao longo dos anos, mas sim fruto de uma combinação entre tradições culturais francesas, estratégias de marketing e avanços tecnológicos na fabricação dos produtos de higiene pessoal.

Vem entender!

foto com cor. papel higiênico cor de rosa - metrópoles A prática se popularizou na França, especialmente nas décadas de 1960 e 1970

Ternura e suavidade

A prática se popularizou na França, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, quando a indústria buscava transformar itens de higiene em símbolos de sofisticação. No imaginário coletivo francês, a cor rosa transmite ternura e suavidade, além de atenuar a dimensão íntima ligada ao uso do produto. Enquanto o tradicional papel branco remete à pureza, a cor também pode ser associada ao sentimento de frieza.

Leia também

foto com cor. papel higiênico cor de rosa - metrópoles A cor rosa transmite ternura e suavidade

 

foto com cor. papel higiênico cor de rosa - metrópoles O papel rosa rapidamente se integrou à vida doméstica, conquistando o status de “pequeno luxo”

 

foto com cor. papel higiênico cor de rosa - metrópoles O papel higiênico colorido dá um toque extra de personalidade ao cômodo

“Pequeno luxo”

Em um país onde estética e decoração sempre foram valorizadas — mesmo nos objetos mais triviais — o papel rosa rapidamente se integrou à vida doméstica, conquistando o status de “pequeno luxo”. Hoje, o produto ainda pode ser encontrado nas prateleiras dos supermercados franceses, embora já não tenha o mesmo protagonismo de décadas passadas. Ainda assim, resiste como tradição em muitos lares, especialmente entre consumidores mais velhos, permanecendo como um detalhe cultural que reafirma o apreço francês pela beleza e pelo luxo.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por The House on Pink Street (@housepinkstreet)

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost