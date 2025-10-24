24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

Saiba o valor do vestido que Virginia escolheu para festa de Maria Flor

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-o-valor-do-vestido-que-virginia-escolheu-para-festa-de-maria-flor

Virginia chamou atenção com o look escolhido para celebrar o aniversário da filha, Maria Flor, em uma festa realizada em Goiânia, na última quinta-feira (23/10). A influenciadora digital apostou em um vestido longo, fluido e floral, que uniu leveza e sofisticação e também virou assunto pelo preço.

Apesar de ser fã de grifes internacionais, Virginia apostou desta vez em um modelo um pouco mais acessível, já que é produzido por uma marca nacional. Para a ocasião, a influenciadora escolheu o “Vestido Longo Amplo Capa Georgette Floral Azul”, peça da TIG, disponível a partir de R$ 3.490.

Veja as fotos

Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos

Leia Também

O modelo conta com franzidos verticais, mangas compridas e capa sobreposta, além de ter uma modelagem ampla e um shape soltinho, mas com um discreto efeito de volume no quadril graças ao elástico na região. O vestido é fechado por botões na nuca e possui costas parcialmente abertas.

No site oficial da marca, o item já esgotou em diversos tamanhos. Mas, para quem se encantou com a estampa, a grife oferece outras peças semelhantes no mesmo tecido, como blusas, saias e variações do vestido, uma forma de reproduzir o look da influenciadora digital, mas adaptando-o ao próprio estilo.

Vale lembrar que Virginia combinou o visual com as cores principais da festa de Maria Flor, que teve como tema o conto de fadas da Cinderela. As filhas, inclusive, chegaram ao evento com vestidos inspirados na princesa, com direito bordados, brilho, coroas personalizadas e até luzes de LED.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost