saiba-o-valor-do-vestido-que-virginia-escolheu-para-festa-de-maria-flor

Virginia chamou atenção com o look escolhido para celebrar o aniversário da filha, Maria Flor, em uma festa realizada em Goiânia, na última quinta-feira (23/10). A influenciadora digital apostou em um vestido longo, fluido e floral, que uniu leveza e sofisticação e também virou assunto pelo preço.

Apesar de ser fã de grifes internacionais, Virginia apostou desta vez em um modelo um pouco mais acessível, já que é produzido por uma marca nacional. Para a ocasião, a influenciadora escolheu o “Vestido Longo Amplo Capa Georgette Floral Azul”, peça da TIG, disponível a partir de R$ 3.490.

O modelo conta com franzidos verticais, mangas compridas e capa sobreposta, além de ter uma modelagem ampla e um shape soltinho, mas com um discreto efeito de volume no quadril graças ao elástico na região. O vestido é fechado por botões na nuca e possui costas parcialmente abertas.

No site oficial da marca, o item já esgotou em diversos tamanhos. Mas, para quem se encantou com a estampa, a grife oferece outras peças semelhantes no mesmo tecido, como blusas, saias e variações do vestido, uma forma de reproduzir o look da influenciadora digital, mas adaptando-o ao próprio estilo.

Vale lembrar que Virginia combinou o visual com as cores principais da festa de Maria Flor, que teve como tema o conto de fadas da Cinderela. As filhas, inclusive, chegaram ao evento com vestidos inspirados na princesa, com direito bordados, brilho, coroas personalizadas e até luzes de LED.