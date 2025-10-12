Saiba onde assistir a partida entre Criciúma x América-MG pela Série B

Neste domingo (12/10), Criciúma x América-MG se enfrentam pela continuação da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

O Criciúma está atualmente na quarta colocação da Série B, com 50 pontos conquistados. O clube catarinense tem a mesma pontuação de Chapecoense e Novorizontino, que estão em 3º e 5º, respectivamente. Na última vez que entrou em campo, o Tigre foi derrotado pelo Amazonas, por 2 x 1.

Já o América-MG abriu vantagem da zona de rebaixamento e atualmente está na 14ª posição, com 37 pontos. Após permanecer boa parte do campeonato na degola, o Coelho agora tem cinco pontos da parte incômoda. Na rodada passada, a equipe mineira enfrentou o Vila Nova e empatou em 1 x 1.

A partida entre Criciúma x América-MG, pela Série B do Brasileirão, será transmitida pelo Disney+ (streaming).