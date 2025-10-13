Saiba onde assistir o amistoso entre Japão x Brasil nesta terça-feira

O Brasil volta a campo nesta terça-feira (14/10), às 7h30 (horário de Brasília), no Estádio de Tóquio, contra o Japão, para seu último jogo amistoso nesta Data Fifa.
Está será a 14ª vez que as duas seleções se enfrentaram e o histórico é positivo para a Seleção Brasileira. Ao todo foram 11 vitórias para o Brasil e dois empates.
Além disso, segundo informação da CBF, a Canarinho foi a seleção sul-americana que o Japão mais enfrentou, foram 13 vezes, porém, foi a única que nunca ganhou.
Na última sexta-feira (10/10), a Seleção Brasileira venceu a Coréia do Sul por 5 x 0. Os gols do confronto foram marcados por Estêvão e Rodrygo, que estufaram as redes duas vezes cada, e Vini Jr. que finalizou a goleada aos 32 minutos do segundo tempo.
Saiba onde assistir
O confronto entre Japão x Brasil será transmitido pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (YouTube).