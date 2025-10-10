10/10/2025
Saiba onde assistir o confronto entre Athletic x Goiás pela Série B

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B começará neste sábado (11/10). E para abrir os jogos, o confronto entre Athletic x Goiás se enfrentam na Arena Sicredi, às 16h.

Mandante da partida, o Athletic está na 15ª colocação com 36 pontos marcados, apenas quatro a mais do que o Botafogo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Em seu último confronto, goleou o Operário, fora de casa, por 4 x 1.

Já o Goiás, é segundo colocado da Série B com 51 pontos, porém, o momento não é bom. Dos últimos cinco jogos que disputou, venceu apenas um. A vitória aconteceu no dia 20/9, quando bateu o Paysandu por 1 x 0. Desde então, foram três empates e uma derrota.

A partida será transmitida ao vivo no Disney+, Desimpedidos e Rede TV.

