Saiba onde assistir o jogo entre Cuiabá x Coritiba pela Série B

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba visita o Cuiabá em jogo válido pela 32ª rodada. A partida acontece neste domingo (12/10), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal.

Momento das equipes

O Cuiabá iniciou a rodada na nona colocação da Série B com 46 pontos. Em seus últimos cinco jogos foram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Por sua vez, o seu adversário, o Coritiba, lidera o campeonato com 56 pontos somados. O Coxa vem de bom momento na competição, venceu os seus quatro últimos jogos que disputou. A sua última derrota aconteceu no dia 21/9, quando foi superado pelo América-MG por 1 x 0.

Saiba onde assistir

O jogo entre Cuiabá x Coritiba terá transmissão ao vivo na ESPN, Disney +, SportyNet, Desimpedidos e Rede TV.