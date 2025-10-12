12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Saiba onde assistir o jogo entre Cuiabá x Coritiba pela Série B

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-onde-assistir-o-jogo-entre-cuiaba-x-coritiba-pela-serie-b

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba visita o Cuiabá em jogo válido pela 32ª rodada. A partida acontece neste domingo (12/10), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal.

Leia também

Momento das equipes

O Cuiabá iniciou a rodada na nona colocação da Série B com 46 pontos. Em seus últimos cinco jogos foram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Por sua vez, o seu adversário, o Coritiba, lidera o campeonato com 56 pontos somados. O Coxa vem de bom momento na competição, venceu os seus quatro últimos jogos que disputou. A sua última derrota aconteceu no dia 21/9, quando foi superado pelo América-MG por 1 x 0.

Saiba onde assistir

O jogo entre Cuiabá x Coritiba terá transmissão ao vivo na ESPN, Disney +, SportyNet, Desimpedidos e Rede TV.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost