Saiba onde assistir Remo x Athletico-PR pela Série B do Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (9/10), Remo e Athletico-PR se enfrentam em jogo de encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto acontecerá no Estádio Banpará Baenão, às 21h35.

Mandante da partida, o Remo está na 10ª colocação da competição com 45 pontos. Em seus últimos cinco jogos, venceu dois, empatou um e perdeu dois.

Por sua vez, o Athletico-PR está na sexta posição com 48 pontos somados. Nos seus últimos cinco confrontos, o time comandado por Odair Hellmann ganhou quatro vezes e perdeu em apenas uma ocasião.

A partida será transmitida pela ESPN, Disney +, Desimpedidos e Rede TV.