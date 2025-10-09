Saiba onde assistir Remo x Athletico-PR pela Série B do Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (9/10), Remo e Athletico-PR se enfrentam em jogo de encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto acontecerá no Estádio Banpará Baenão, às 21h35.
Mandante da partida, o Remo está na 10ª colocação da competição com 45 pontos. Em seus últimos cinco jogos, venceu dois, empatou um e perdeu dois.
Por sua vez, o Athletico-PR está na sexta posição com 48 pontos somados. Nos seus últimos cinco confrontos, o time comandado por Odair Hellmann ganhou quatro vezes e perdeu em apenas uma ocasião.
A partida será transmitida pela ESPN, Disney +, Desimpedidos e Rede TV.