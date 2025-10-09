09/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Saiba onde assistir Remo x Athletico-PR pela Série B do Brasileirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-onde-assistir-remo-x-athletico-pr-pela-serie-b-do-brasileirao

Na noite desta quinta-feira (9/10), Remo e Athletico-PR se enfrentam em jogo de encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto acontecerá no Estádio Banpará Baenão, às 21h35.

 

3 imagensFechar modal.1 de 3

Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images2 de 3

3 de 3

Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images

Leia também

Mandante da partida, o Remo está na 10ª colocação da competição com 45 pontos. Em seus últimos cinco jogos, venceu dois, empatou um e perdeu dois.

Por sua vez, o Athletico-PR está na sexta posição com 48 pontos somados. Nos seus últimos cinco confrontos, o time comandado por Odair Hellmann ganhou quatro vezes e perdeu em apenas uma ocasião.

A partida será transmitida pela ESPN, Disney +, Desimpedidos e Rede TV.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost