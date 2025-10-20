Saiba os salários do concurso para professor com 10 mil vagas no DF

O novo concurso público para professores e diversas carreiras da Educação do Distrito Federal vai oferecer salários básicos iniciais entre R$ 1.759,55 e R$ 6.749,00, sem contar com gratificações e benefícios.

O Governo do DF (GDF) autorizou o lançamento de um novo concurso carreiras de Magistério e de Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPGE). Somando nomeações imediatas e cadastro reserva, o certame terá 10.604 vagas.

A previsão é de que o edital seja publicado até o final do primeiro semestre de 2026, com aplicação das provas no semestre semestre, conforme o cronograma a ser definido pela comissão e pela banca organizadora.

Segundo a Secretaria de Educação (SEEDF), os vencimentos iniciais estão previstos para vigorar a partir de 2026. Para a carreira do magistério, o valor será de R$ 6.749,00.

Já na carreira PPGE, o cargo de gestor terá vencimento básico inicial de R$ 3.593,26, acrescido de Gratificação de Incentivo à Carreira de R$ 2.515,28, totalizando R$ 6.108,55.

Para analista, o vencimento básico será de R$ 3.166,42, com gratificação de R$ 2.216,49, totalizando R$ 5.382,81. O cargo de monitor receberá como base inicial R$ 1.759,55 e gratificação de R$ 1.231,76, resultando em R$ 2.991,41.

Leia também

Além dos vencimentos, os servidores contarão com auxílio-alimentação de R$ 640 e auxílio-transporte. Os profissionais do magistério também terão direito a gratificações específicas conforme sua área de atuação.

Veja exemplos de gratificação para o magistério:

Alfabetização; Ensino Especial; Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e; Atuação em Unidade de Restrição de Liberdade.

De acordo com a pasta, a banca examinadora ainda não foi definida, uma vez que a escolha ocorre somente após a formação da comissão organizadora interna e atualização dos normativos que regulamentam o processo.

O concurso terá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), candidatos negros e hipossuficientes, em conformidade com a legislação vigente e os princípios de equidade e inclusão adotados pelo GDF

2030

O objetivo principal do novo certame é a recomposição do quadro de pessoal até 2030, suprindo vacâncias e fortalecendo o funcionamento das unidades escolares e áreas estratégicas da rede pública de ensino.

O concurso cumpre acordo firmado entre o GDF, o Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) e o Sindicato dos Trabalhadores em Políticas Públicas e Gestão Educacional de Suporte Operacional, Administrativo e Pedagógico no Âmbito da Rede Pública de Ensino da Educação Básica e Superior (SAE-DF).

Vagas

Segundo a portaria, assinada pelo secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho, no Diário Oficial (DODF), está autorizado concurso público para 2.650 vagas imediatas e 7.954 vagas de cadastro de reserva. Confira:

Veja as vagas imediatas:

I – 1.879 para o cargo de Professor da Educação Básica (40h);

II – 50 para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional (40h);

III – 171 para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

IV – 300 para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

V – 250 para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional –

Especialidade: Monitor (30h).

Confira os números de cadastro de reserva:

I – 5.638 para Professor da Educação Básica (40h);

II – 150 para Pedagogo-Orientador Educacional (40h);

III – 516 para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

IV – 900 para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

V – 750 para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Especialidade:

Monitor (30h).

De acordo com a portaria, 10% das vagas previstas deverão ser providas em até 12 meses, contados da homologação do resultado final do certame. O percentual poderá ser antecipado ou ampliado.

Leia também

O restante das vagas deverá ser provido durante o prazo de validade do concurso, observados a necessidade do serviço, as condições orçamentárias e financeiras e o interesse público.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, prorrogável por igual período, nos termos da legislação vigente. A seleção será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE-DF).