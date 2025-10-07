Saiba os sinais que o corpo dá em casos de intoxicação alimentar

Com a chegada de dias mais quentes e o aumento do consumo de alimentos fora de casa, os casos de intoxicação alimentar se tornam mais comuns. O problema acontece quando ingerimos comidas ou bebidas contaminadas por vírus, bactérias ou toxinas — situação que pode gerar sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, febre e diarreia.
A maioria dos casos é leve e se resolve em alguns dias, mas é fundamental redobrar os cuidados com a higiene e a conservação dos alimentos. Lavar bem as mãos, frutas e verduras, manter carnes e laticínios refrigerados e evitar o consumo de alimentos com odor ou aspecto alterado são medidas simples que reduzem bastante o risco.
Se a intoxicação já ocorreu, a primeira recomendação é hidratar-se — água, água de coco e soluções de reidratação oral ajudam a repor líquidos e sais minerais.
Repouso, alimentação leve e evitar automedicação também são passos importantes. Em casos de sintomas intensos, como febre alta, sangue nas fezes ou sinais de desidratação, a orientação médica é indispensável.
Cardápio para recuperação de intoxicação alimentar
Café da manhã
- Chá de camomila ou erva-doce (sem açúcar)
- Ovos mexidos
- Banana bem madura amassada
- Lanche da manhã
- Água de coco
- Biscoito de polvilho
Almoço
- Arroz branco bem cozido
- Frango desfiado cozido (sem temperos fortes)
- Cenoura e abobrinha cozidas
- Caldo leve de legumes
- Lanche da tarde
- Maçã cozida ou assada (sem casca)
- Chá de hortelã morno
Jantar
- Purê de batata ou mandioquinha
- Peito de frango grelhado ou peixe branco cozido
- Legumes bem cozidos (chuchu, abobrinha, cenoura)
Ceia
- Chá de camomila ou erva-cidreira
- Kiwi
Importante: evitar frituras, alimentos gordurosos, leite e derivados, café, refrigerantes, álcool e alimentos muito condimentados até a recuperação completa. O foco é hidratação e alimentos leves.
Em resumo: prevenção é a melhor estratégia, mas, se a intoxicação acontecer, agir rápido e corretamente faz toda a diferença para uma recuperação segura.
(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida