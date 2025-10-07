Saiba os sinais que o corpo dá em casos de intoxicação alimentar

Com a chegada de dias mais quentes e o aumento do consumo de alimentos fora de casa, os casos de intoxicação alimentar se tornam mais comuns. O problema acontece quando ingerimos comidas ou bebidas contaminadas por vírus, bactérias ou toxinas — situação que pode gerar sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, febre e diarreia.

A maioria dos casos é leve e se resolve em alguns dias, mas é fundamental redobrar os cuidados com a higiene e a conservação dos alimentos. Lavar bem as mãos, frutas e verduras, manter carnes e laticínios refrigerados e evitar o consumo de alimentos com odor ou aspecto alterado são medidas simples que reduzem bastante o risco.

Se a intoxicação já ocorreu, a primeira recomendação é hidratar-se — água, água de coco e soluções de reidratação oral ajudam a repor líquidos e sais minerais.

Repouso, alimentação leve e evitar automedicação também são passos importantes. Em casos de sintomas intensos, como febre alta, sangue nas fezes ou sinais de desidratação, a orientação médica é indispensável.

Cardápio para recuperação de intoxicação alimentar

Café da manhã

Chá de camomila ou erva-doce (sem açúcar)

Ovos mexidos

Banana bem madura amassada

Lanche da manhã

Água de coco

Biscoito de polvilho

Almoço

Arroz branco bem cozido

Frango desfiado cozido (sem temperos fortes)

Cenoura e abobrinha cozidas

Caldo leve de legumes

Lanche da tarde

Maçã cozida ou assada (sem casca)

Chá de hortelã morno

Jantar

Purê de batata ou mandioquinha

Peito de frango grelhado ou peixe branco cozido

Legumes bem cozidos (chuchu, abobrinha, cenoura)

Ceia

Chá de camomila ou erva-cidreira

Kiwi

Importante: evitar frituras, alimentos gordurosos, leite e derivados, café, refrigerantes, álcool e alimentos muito condimentados até a recuperação completa. O foco é hidratação e alimentos leves.

Em resumo: prevenção é a melhor estratégia, mas, se a intoxicação acontecer, agir rápido e corretamente faz toda a diferença para uma recuperação segura.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida