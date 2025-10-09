Saiba por que navio do Irã atracado no Brasil é sancionado pelos EUA

O navio iraniano Delruba, que atracou no Brasil no último sábado (4/10), é sancionado pelos Estados Unidos (EUA) desde 2018. O cargueiro está na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), devido a políticas norte-americanas que buscam pressionar o Irã a negociar o programa nuclear do país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, durante a assinatura da medida em fevereiro, afirmou que tem como objetivo impedir o país liderado pelo aiatolá Ali Khamenei de desenvolver uma arma nuclear.

Um dia após a assinatura do memorando, o ministro das Relações Exteriores do Irã rebateu Trump: “Eu diria que a pressão máxima é uma experiência fracassada e tentar novamente não levará a lugar algum”, declarou Abbas Araqchi, chanceler iraniano.

Relação EUA-Irã

A relação entre Trump e o regime do aiatolá Ali Khamenei é tensa desde o primeiro mandato do republicano (2017-2021).

O programa nuclear iraniano, que obteve avanços significativos nos últimos anos, é o principal foco de tensão entre os países.

Foi Trump quem ordenou o assassinato do ex-general Qassem Soleimani, apontado como um dos principais nomes das fileiras militares do Irã. A justificativa, à época, foi que ele representava uma ameaça aos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

ONU/Reprodução 2 de 3

Aiatolá Ali Khamenei, líder máximo do Irã

Office of the Supreme Leader of Iran via Getty Images 3 de 3

Ex-general militar do Irã Qassem Soleimani, morto em ataque dos EUA em 2020

Photo by Pool / Press Office of Iranian Supreme Leader/Anadolu Agency/Getty Images

Navio Delruba

O navio cargueiro Delruba chegou ao Brasil transportando uma carga de 60 mil toneladas de ureia (produto utilizado na produção de fertilizantes), atracando no Terminal Portuário de Santa Catarina (TESC). Ao todo, o valor da carga ultrapassou os US$ 24 bilhões (cerca de R$ 128,6 bilhões na cotação atual).

Segundo o governo dos EUA, países ou entidades privadas que se envolvam com a empresa estatal iraniana podem sofrer retaliações norte-americanas.

Apesar disso, fontes do Complexo Portuário de São Francisco do Sul, onde está localizado o TESC, afirmaram que a operação aconteceu em conformidade com a legislação brasileira.