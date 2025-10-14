Saiba qual a raça de gato preferida dos brasileiros

Os gatos sem raça definida, conhecidos popularmente como SRD ou “vira-latas”, são os campeões de popularidade nos lares brasileiros. Em um país com a terceira maior população de pets no mundo, os SRDs representam 26% dos cães e 86% dos gatos atualmente.

É o que indica o PetCenso 2025, levantamento realizado pela Petlove, que mapeou o perfil de mais de 1,8 milhão de animais de estimação usando a base de pets cadastrados em todo o ecossistema da empresa.

Mais do que um símbolo de diversidade felina, os gatos sem raça definida conquistam tutores por sua personalidade marcante e aparência singular.

Os gatos são bastante territorialistas

As fitas chamam a atenção dos felinos

Os bichanos podem viver em harmonia

Oferecer brinquedos interativos deixa o pet entretido

Com misturas genéticas variadas, eles podem ter cores e pelagens de todos os tipos, além de combinações de temperamento que vão do mais carinhoso ao mais independente.

Personalidade única e adaptável

Um dos grandes atrativos dos SRD é a imprevisibilidade. Cada um tem uma combinação própria de traços físicos e comportamentais. Essa diversidade é o que faz deles tão especiais: nenhum é igual ao outro, e isso encanta os tutores.

Por não terem sido criados com objetivos estéticos ou de temperamento fixos, esses animais também tendem a ser mais adaptáveis. Eles se ajustam facilmente a diferentes ambientes e rotinas, desde apartamentos pequenos até casas espaçosas.

Além disso, costumam ser menos suscetíveis a doenças hereditárias, o que contribui para uma vida mais longa e saudável.

Os bichanos sem raça definida tem grande facilidade de adaptação para diferentes rotinas

Essa característica é resultado da miscigenação entre diferentes linhagens de gatos domésticos, o que reforça a resistência natural e reduz a probabilidade de problemas genéticos típicos de algumas raças puras.

Principais características dos gatos SRD

Quando o assunto é aparência, esses felinos são um verdadeiro festival de combinações. Eles não seguem padrões e podem apresentar características bastante variadas.

• Pelagem: curta, média ou longa; • Cores: preta, branca, cinza, ruiva, bicolor, tricolor ou tigrada; • Olhos: verdes, amarelos, azuis ou de cores diferentes; • Porte: pequeno a grande; • Cauda: longa, curta ou peluda; • Orelhas: pequenas, médias ou pontudas.

Essa mistura genética garante que cada SRD seja único. Ou seja, um bichano exclusivo com traços que não se repetem.

Cada gatinho sem raça definida encanta por cores, olhos e temperamentos únicos

Adoção é sempre o melhor caminho

Apesar de sua popularidade, a maioria deles chega aos lares brasileiros por meio da adoção. Os felinos SRD são os mais comuns entre os resgatados das ruas ou vítimas de abandono.

Nos últimos anos, o número de adoções felinas cresceu significativamente no país. É o que foi observado em um levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), que diz que o número de gatos nos lares brasileiros atingiu 30,8 milhões.

Esse movimento foi impulsionado por campanhas de conscientização e pelo aumento do convívio doméstico após a pandemia. A facilidade também ajuda: eles geralmente exigem apenas cuidados essenciais para qualquer gato: alimentação, vacinação e acompanhamento veterinário básico.

Apesar do cenário estar melhorando, os números sobre abandono ainda chamam atenção. Aproximadamente 10 milhões de gatos vivem em situação de rua, mas apenas 7,4 mil são acolhidos por algum tipo de abrigo, segundo o Índice de Abandono Animal.

Adoção é um ato de amor e uma forma de dar uma vida digna a um gato SRD

A adoção, além de oferecer uma nova chance para o animal, também traz diversos benefícios para o tutor. Quem adota um gato SRD não leva só um pet, mas uma história de superação. São bichinhos afetuosos e muito adaptáveis, que se tornam parte da rotina rapidamente.

O charme que só um SRD tem

Por sua aparência original ou personalidade única, esses bichanos têm conquistado cada vez mais espaço no coração dos brasileiros. São companheiros fiéis, cheios de personalidade e capazes de se adaptar a qualquer rotina.

Para quem busca um amigo felino, o recomendado é sempre considerar a adoção antes da compra. Além de contribuir para a redução do abandono, é uma forma de garantir que um animal com muita energia e amor para dar encontre um lar definitivo.

Os gatinhos sem raça definida carregam em si o melhor de todos os mundos: a beleza da diversidade, muita resistência e o charme inconfundível de quem não precisa de pedigree para conquistar um espaço no sofá e no coração dos tutores.