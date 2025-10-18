Saiba qual fruta ajuda a diminuir gordura no fígado e eliminar toxinas

Pouco conhecida, a nêspera possui inúmeros benefícios para a saúde. O consumo regular da fruta, também chamada de ameixa-amarela, pode auxiliar na prevenção e controle de processos inflamatórios crônicos, como artrite, resistência à insulina e até doenças cardiovasculares e hepáticas.

De acordo com o nutricionista Guilherme Lopes, a nêspera é uma fruta muito interessante do ponto de vista funcional. Isso porque contém compostos bioativos como polifenóis, carotenóides e triterpenos, que possuem ação anti-inflamatória e antioxidante.

“Esses compostos ajudam a modular a resposta inflamatória do organismo, reduzindo a liberação de citocinas inflamatórias (como TNF-α e IL-6) e combatendo o estresse oxidativo”, explica o profissional ao Metrópoles.

Apesar da origem asiática, a nêspera também é cultivada no Brasil

Em relação à saúde hepática, a presença na fruta de ácidos triterpênicos, incluindo ursólico e oleanólico, tem efeito hepatoprotetor. Segundo o nutricionista do grupo Mantevida, essas substâncias ajudam a regenerar as células hepáticas, reduzem o acúmulo de gordura no fígado e auxiliam na eliminação de toxinas.

“Além disso, a ação antioxidante da fruta reduz o dano celular causado pelos radicais livres, o que melhora a função do fígado e contribui para a prevenção de quadros como a esteatose hepática não alcoólica”, afirma Guilherme Lopes.

Outros benefícios

Favorece o equilíbrio glicêmico, pois suas fibras solúveis ajudam a retardar a absorção de açúcares no intestino.

Rica em potássio, o que contribui para a saúde cardiovascular

Possui betacaroteno, que beneficia a pele e a visão.

Auxilia no controle do apetite.

O nutricionista Guilherme Lopes recomenda consumir a fruta fresca, de duas a três unidades por dia, podendo também ser usada em sucos, saladas ou vitaminas.

“O consumo excessivo não é indicado, especialmente para pessoas com sensibilidade intestinal, pois o alto teor de fibras pode causar desconforto abdominal ou diarreia”, alerta o expert.

Estudos

Segundo Guilherme Lopes, estudos mais recentes destacam o potencial da nêspera como alimento funcional com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e hepatoprotetoras. Pesquisas in vitro e em modelos animais têm mostrado resultados positivos na melhora da função hepática.

No entanto, ele afirma: “Faltam estudos clínicos robustos em humanos para confirmar de forma definitiva esses efeitos e determinar doses terapêuticas ideais. Mesmo assim, dentro de uma alimentação equilibrada, a nêspera é uma excelente aliada para promover saúde e prevenir doenças crônicas”.