Saiba qual fruta ajuda a diminuir gordura no fígado e eliminar toxinas

Pouco conhecida, a nêspera possui inúmeros benefícios para a saúde. O consumo regular da fruta, também chamada de ameixa-amarela, pode auxiliar na prevenção e controle de processos inflamatórios crônicos, como artrite, resistência à insulina e até doenças cardiovasculares e hepáticas.
Leia também
-
Fruta apoia a saúde do coração, melhora o foco e “limpa” o intestino
-
4 frutas que podem estimular o colágeno e firmar a pele naturalmente
-
Antioxidante, esta fruta incomum tem mais vitamina C que a laranja
-
Nutri lista as 3 frutas mais indicadas para quem tem gordura no fígado
De acordo com o nutricionista Guilherme Lopes, a nêspera é uma fruta muito interessante do ponto de vista funcional. Isso porque contém compostos bioativos como polifenóis, carotenóides e triterpenos, que possuem ação anti-inflamatória e antioxidante.
“Esses compostos ajudam a modular a resposta inflamatória do organismo, reduzindo a liberação de citocinas inflamatórias (como TNF-α e IL-6) e combatendo o estresse oxidativo”, explica o profissional ao Metrópoles.
Apesar da origem asiática, a nêspera também é cultivada no Brasil
Em relação à saúde hepática, a presença na fruta de ácidos triterpênicos, incluindo ursólico e oleanólico, tem efeito hepatoprotetor. Segundo o nutricionista do grupo Mantevida, essas substâncias ajudam a regenerar as células hepáticas, reduzem o acúmulo de gordura no fígado e auxiliam na eliminação de toxinas.
“Além disso, a ação antioxidante da fruta reduz o dano celular causado pelos radicais livres, o que melhora a função do fígado e contribui para a prevenção de quadros como a esteatose hepática não alcoólica”, afirma Guilherme Lopes.
Outros benefícios
- Favorece o equilíbrio glicêmico, pois suas fibras solúveis ajudam a retardar a absorção de açúcares no intestino.
- Rica em potássio, o que contribui para a saúde cardiovascular
- Possui betacaroteno, que beneficia a pele e a visão.
- Auxilia no controle do apetite.
O nutricionista Guilherme Lopes recomenda consumir a fruta fresca, de duas a três unidades por dia, podendo também ser usada em sucos, saladas ou vitaminas.
“O consumo excessivo não é indicado, especialmente para pessoas com sensibilidade intestinal, pois o alto teor de fibras pode causar desconforto abdominal ou diarreia”, alerta o expert.
12 imagensFechar modal.1 de 12
Alguns hábitos maléficos à saúde são capazes de estimular um processo denominado inflammaging: tipo de inflamação que não dá sinais, mas acelera o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças
Dimitri Otis/ Getty Images2 de 12
Tabagismo, estresse, privação de sono, sedentarismo, abuso de álcool, exposição solar frequente sem proteção e, principalmente, má alimentação são alguns desses hábitos causadores de inflamação no organismo
Peter Dazeley/ Getty Images3 de 12
Segundo especialistas, a alimentação do ocidente é rica em alimentos pró-inflamatórios, que podem gerar sérios danos que culminam em doenças metabólicas e no envelhecimento precoce
pangshukman / Getty Images4 de 12
Algumas das alternativas para evitar o envelhecimento precoce, portanto, é manter uma dieta saudável. A ingestão de alimentos nutritivos pode favorecer a saúde do corpo e reduzir a inflamação
d3sign/ Getty Images5 de 12
Alimentos como mirtilos, chocolate amargo e espinafre são ricos em flavonoide, substância química que fornece benefícios à saúde. Além de saborosos, estes alimentos também são apontados como um dos que ajudam a prevenir rugas, pois têm efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes
Roy Morsch/ Getty Images6 de 12
Em contrapartida, carboidratos refinados, alimentos como carne vermelha e processada, ou aqueles ricos em açúcar são pró-inflamatórios e estão relacionados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares
Owen Franken/ Getty Images7 de 12
Introduzir na dieta vitamina E, C e D, ômega-3, cúrcuma, pré e probióticos, resveratrol, astaxantina e demais suplementação anti-inflamatória, com a devida orientação médica, pode ajudar
carlosgaw/ Getty Images8 de 12
Exercícios que fortalecem os ossos e os músculos são essenciais para evitar doenças e demais problemas de saúde. Além de melhorar o equilíbrio, se exercitar ao menos duas vezes por semana é um dos segredos para prolongar a expectativa de vida, controlar o peso e evitar o envelhecimento precoce
Morsa Images/ Getty Images9 de 12
Gerenciar os níveis de estresse também faz toda a diferença. Hormônios liberados em situação de estresse, quando repetidamente desencadeados, contribuem para a inflamação crônica. De acordo com especialistas, a prática de yoga e demais exercícios de relaxamento podem ajudar a acalmar o sistema nervoso
Jessie Casson/ Getty Images10 de 12
Abandonar vícios como cigarro e alcoolismo, por exemplo, também ajuda a combater a inflamação e evitar problemas de saúde como o câncer de pulmão
krisanapong detraphiphat/ Getty Images11 de 12
E por último, mas não menos importante, dormir bem. Ter uma noite de sono tranquila representa metade do caminho para se adquirir uma boa qualidade de vida e evitar o envelhecimento precoce. Enquanto dormimos, o sistema imunológico produz substâncias protetoras que combatem a infecção, enquanto o sono ruim pode ser responsável por desencadear problemas como obesidade e quadros de demência
Kilito Chan/ Getty Images12 de 12
O sono tem um papel fundamental para proporcionar um restauro físico e mental. A partir dele, as atividades cerebrais são reorganizadas e todo o funcionamento do corpo preparado para um novo dia
Tetra Images/Getty Images
Estudos
Segundo Guilherme Lopes, estudos mais recentes destacam o potencial da nêspera como alimento funcional com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e hepatoprotetoras. Pesquisas in vitro e em modelos animais têm mostrado resultados positivos na melhora da função hepática.
No entanto, ele afirma: “Faltam estudos clínicos robustos em humanos para confirmar de forma definitiva esses efeitos e determinar doses terapêuticas ideais. Mesmo assim, dentro de uma alimentação equilibrada, a nêspera é uma excelente aliada para promover saúde e prevenir doenças crônicas”.