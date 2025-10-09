saiba-qual-fruta-regula-o-intestino-e-deveria-ser-consumida-todo-dia

Quando o assunto é “turbinar” a saúde em geral adotar hábitos benéficos para o funcionamento do organismo é primordial. E um desses hábitos é o consumo frequente de frutas. Há inúmeras opções desse alimento, como banana, maçã e laranja. Diante do leque de possibilidades, a coluna Claudia Meireles recorreu à expertise da médica Jacy Alves para saber se existe alguma fruta que deveria ser consumida diariamente.

De acordo com a especialista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a maçã é uma das frutas mais recomendadas para o consumo diário por ser rica em fibras, especialmente a pectina. A médica salienta que a opção ajuda a controlar o colesterol, regular o intestino e manter a saciedade.

A maçã ajuda na melhora da saúde digestiva e auxilia no controle do colesterol

A maçã é rica em fibras e tem baixo índice glicêmico, contribuindo para prolongar a saciedade e diminuir a vontade de comer ao longo do dia

Ao mencionar a maçã e as propriedades provenientes da ingestão, a endocrinologista e mestre em medicina interna com foco em diabetes destaca: “O ideal mesmo é que haja um consumo variado, intercalando frutas diferentes.”

Segundo Jacy Alves, é preciso variar o consumo de frutas ao longo da semana por ser a melhor forma de garantir nutrientes distintos . “Comer três frutas diferentes por dia é o indicado, mas em comparação com o estilo de vida sedentário e com a ingestão de ultraprocessados, uma por dia já é um passo importante”, defende.

“Frutas ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes são essenciais para a saúde em geral. Laranja, kiwi e acerola, por exemplo, fortalecem o sistema imunológico por serem fontes de vitamina C”, acrescenta a endocrinologista.

Conforme a especialista, a alimentação tem papel central na prevenção de doenças, mas não deve ser vista de forma isolada. “Para uma vida saudável, é importante cuidar também de outros pilares ligado ao estilo de vida, como a prática regular de atividade física, o sono de qualidade, o controle do estresse e consultas médicas de rotina”, pontua.

