Saiba qual poema de Mário de Andrade virou música de Martinho da Vila

Martinho da Vila é conhecido pelo ecletismo e dedicação em celebrar a cultura brasileira em todas as facetas. A influência se estende da criação de sambas-enredo históricos para a Unidos de Vila Isabel até a literatura, tendo escrito 15 livros.

Um dos projetos mais singulares da carreira envolveu o encontro entre a cadência do samba e a erudição do Modernismo: a musicalização do poema “A Serra do Rola-Moça”, de Mário de Andrade.

O poema, publicado originalmente em 1924, fazia parte de “Noturno de Belo Horizonte”.

A oportunidade de musicá-lo surgiu nos anos 80, quando Hermínio Bello de Carvalho organizou um álbum duplo em homenagem ao escritor, que completaria 90 anos em 1983. Martinho foi convidado e escolheu o trecho “A Serra do Rola-Moça”.

Martinho transformou o poema, que narra uma lenda popular de Minas Gerais sobre um casal que se atira de um despenhadeiro, resultando no nome do parque estadual, em uma canção com “ares de toada”, misturando o popular ao erudito.

O samba, gênero que sempre foi alvo de crítica e estudo por intelectuais como Mário de Andrade, ganhava assim uma nova dimensão artística.

A canção foi incluída no álbum “Mário de Andrade, trezentos, 350” (Funarte) e, posteriormente, no disco “Coração de Malandro”, de 1987.

A história folclórica capturou tanto a imaginação de Martinho que a canção não foi o fim do projeto: o sambista, mais tarde, publicou o romance “A Serra do Rola-Moça” (2009) pela própria editora, a ZFM.

O livro, assim como a música, usa a paisagem mineira como pano de fundo para a história de uma família que mantém o ritual de se reunir para almoçar, explorando temas de tradição e cultura nacional, elementos sempre presentes na obra de Martinho.

Esse repertório diversificado e enraizado na cultura e história do Brasil — desde os subúrbios cariocas até as lendas mineiras — é parte do que Martinho levará ao Festival Estilo Brasil.

