Saiba quando Diddy deve sair da prisão após ser ameaçado de morte

O Federal Bureau of Prisons, órgão responsável por supervisionar penas de detentos federais dos Estados Unidos, revelou a possível data de saída de Sean Diddy Combs da prisão. Segundo publicado nesta segunda-feira (27/10), o rapper deve ser liberado em 8 de maio de 2028.
A data foi revelada dias após Diddy ser ameaçado de morte dentro da prisão. Ele teria sido acordado por outro detento com uma faca apontada para o pescoço. Os amigos do rapper temem pela vida dele após as recentes ameaças.
A data de soltura divulgada pelo órgão americano leva em consideração o bom comportamento do rapper, o que, por meio da Lei do Primeiro Passo, pode reduzir a pena dele para menos de 50 meses.
O rapper foi condenado a quatro anos e dois meses por duas acusações de transporte com fins de prostituição. Ele cumpriu mais de um ano da pena. No momento, Diddy continua preso no Brooklyn, mas espera-se que ele seja transferido para uma unidade mais segura e com menor risco em Nova York.