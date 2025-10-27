27/10/2025
Universo POP
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Saiba quando Diddy deve sair da prisão após ser ameaçado de morte

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-quando-diddy-deve-sair-da-prisao-apos-ser-ameacado-de-morte

O Federal Bureau of Prisons, órgão responsável por supervisionar penas de detentos federais dos Estados Unidos, revelou a possível data de saída de Sean Diddy Combs da prisão. Segundo publicado nesta segunda-feira (27/10), o rapper deve ser liberado em 8 de maio de 2028.

A data foi revelada dias após Diddy ser ameaçado de morte dentro da prisão. Ele teria sido acordado por outro detento com uma faca apontada para o pescoço. Os amigos do rapper temem pela vida dele após as recentes ameaças.

5 imagensSean "Diddy" Combs Sean "Diddy" Combs Sean "Diddy" CombsRapper foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisãoFechar modal.1 de 5

Reprodução/Redes sociais

2 de 5

Sean “Diddy” Combs

3 de 5

Sean “Diddy” Combs

Prince Williams/Wireimage4 de 5

Sean “Diddy” Combs

Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy5 de 5

Rapper foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão

Shareif Ziyadat/Getty Images

Leia também

A data de soltura divulgada pelo órgão americano leva em consideração o bom comportamento do rapper, o que, por meio da Lei do Primeiro Passo, pode reduzir a pena dele para menos de 50 meses.

O rapper foi condenado a quatro anos e dois meses por duas acusações de transporte com fins de prostituição. Ele cumpriu mais de um ano da pena. No momento, Diddy continua preso no Brooklyn, mas espera-se que ele seja transferido para uma unidade mais segura e com menor risco em Nova York.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost