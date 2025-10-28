Saiba quando o rapper P. Diddy poderá deixar a cadeia após grave condenação

Sean Diddy Combs poderá sair da cadeia no dia 8 de maio de 2028, segundo registros públicos do Departamento Federal de Prisões. A data de sua liberação foi definida mais de três meses após o júri emitir um veredito misto em seu julgamento federal.

O rapper havia sido condenado a 50 meses, o equivalente a mais de quatro anos de prisão, por um juiz, após um julgamento de dois meses que terminou com sua condenação por duas acusações de transporte para envolvimento em prostituição. Ele foi absolvido pelo júri das acusações mais graves, de tráfico sexual e associação criminosa, que poderiam fazê-lo pegar décadas de prisão ou até pena perpétua, caso fosse condenado.

A data de libertação de Combs reflete o tempo já cumprido. O cantor está preso desde setembro de 2024, no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, Estados Unidos.

O artista está apelando de sua condenação e sentença. Sua defesa afirmou anteriormente que havia procurado o governo do presidente Donald Trump sobre um possível indulto. A advogada Nicole Westmoreland declarou à CNN, em agosto, que era de seu “entendimento que entramos em contato e tivemos conversas em referência a um perdão”.

Na época, um funcionário da Casa Branca disse à CNN que “não comentará sobre a existência ou não de qualquer pedido de clemência”. Já em outubro, após a sentença, o presidente dos Estados Unidos confirmou que o artista havia solicitado um perdão presidencial em relação ao seu caso criminal federal, dizendo à reportagem da CNN: “Muitas pessoas me pediram perdão”.

O político já havia mencionado que provavelmente não concederia o perdão a Diddy, em entrevista à Newsmax: “Eu era muito amigável com ele, me dava muito bem com ele e ele parecia um cara legal. Não o conhecia bem. Mas, quando me candidatei, ele foi muito hostil”. Ele acrescentou que isso tornava o perdão “mais difícil de conceder”.

O cantor também enfrenta cerca de 70 processos civis, nos quais a maioria das dezenas de acusadores, alguns menores de idade na época dos supostos incidentes, afirma ter sido drogada e abusada sexualmente por ele. O artista negou todas as acusações civis, e alguns dos processos já foram arquivados.