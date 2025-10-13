Saiba quanto a família de Preta Gil pede por danos morais a padre

13/10/2025
Gilberto Gil e a família abriram uma ação de indenização por danos morais contra o padre Danilo César, da Paróquia São José em Campina Grande, na Paraíba, após o religioso debochar da morte da cantora em julho de 2025, vítima de câncer.

De acordo com informações o colunista Lauro Jardim, a família pede uma indenização de R$ 370 mil por danos morais. Além de Gilberto, sua esposa, Flora Gil, os filhos, Nara, Marília, Bela, Maria, Bem e José e o neto, Francisco, filho da artista, assinam como autores da ação.

No processo, os familiares de Preta Gil afirmam que as palavras do padre extrapolaram a liberdade de expressão, ferindo a imagem da artista. e sua religiosidade.

Padre Danilo César e Preta Gil

Gilberto Gil e o padra Danilo César

Preta Gil e Gilberto Gil

"Pra sempre", declara Gilberto Gil sobre a morte de Preta Gil

Gilberto Gil, Francisco e Preta Gil posam juntos

Gilberto Gil e Preta Gil

Gilberto Gil e a filha, Preta Gil

Entenda o que aconteceu

Em uma missa realizada no dia 20 de julho, horas após ser noticiada a morte de Preta Gil, o padre Danilo César zombou da religião de matriz africana seguida pela família da cantora, ironizando a fé nos orixás.

“Deus sabe o que faz. Se for para morrer, vai morrer […] Qual o nome do pai de Preta Gil? Gilberto. [Ele] fez uma oração aos orixás. Cadê esses orixás, que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, começou o padre, cuja fala foi registrada em uma live no YouTube, no canal da Paróquia.

Após denúncia e abertura de inquérito, o vídeo foi retirado do ar.

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, vítima de um câncer. Ela estava em Nova York, onde estava realizando um tratamento experimental.

