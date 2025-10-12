saiba-quanto-ramon-dino-faturou-por-vencer-o-mr.-olympia

Ramon Dino fez história e se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão do Mr. Olympia, o principal campeonato de fisiculturismo do mundo, na madrugada deste domingo (12/10). Pelo título, ele faturou US$ 100 mil dólares (R$ 552 mil).

Ao total, por participações desde 2021, o acreano já acumulou mais de US$ 800 mil em premiações no torneio. Só no primeiro ano, quando ficou em quinto lugar, não recebeu nada.

Em 2022 e 2023, ganhou US$ 20 mil em cada uma das edições após ser vice-campeão. Em 2024, ficou em quarto, e garantiu US$ 7 mil. Com os US$ 100 mil de 2025, totalizou US$ 147 mil (R$ 812 mil).

Antes, o Brasil só havia conquistado títulos no Mr. Olympia no feminino. Na edição deste ano, Natália Coelho foi campeã na modalidade Women’s Physique e Eduarda Bezerra, na Wellness. Ao todo, são 14 títulos conquistados pelas mulheres na história do campeonato.