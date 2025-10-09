09/10/2025
Universo POP
Saiba quantos jogos Vitor Roque pode perder por post homofóbico

Escrito por Metrópoles
saiba-quantos-jogos-vitor-roque-pode-perder-por-post-homofobico

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o atacante Vitor Roque por post homofóbico após o clássico entre São Paulo 2 x 3 Palmeiras. Ainda não há uma data para o julgamento do caso, mas o jogador pode ser punido entre cinco a dez jogos conforme previsto pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Vitor Roque foi enquadrado no artigo 243-G do CBJD, que fala sobre a prática de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

O atacante de 20 anos publicou uma foto de um tigre, animal que dá nome ao apelido do atacante (Tigrinho), após predar um veado (termo pejorativo usado contra homossexuais). O jogador do Verdão apagou a imagem logo na sequência.

Confira o post: 

Foto colorida de post de Vitor Roque

Logo após a publicação, a direção do Palmeiras conversou com Vitor Roque e deixou claro que este tipo de publicação não cabe no futebol. O jogador entendeu e retirou a postagem do ar imediatamente.

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 x 2

O São Paulo abriu 2 x 0, mas viu o Palmeiras virar o confronto

Ramón Abatti e Luciano discutem no Brasileirão

Hernán Crespo, em coletiva, classificou a arbitragem do confronto como escandalosa

Em nota, o Palmeiras declarou que não apoia qualquer tipo de manifestação que possa contribuir para atos violentos no futebol e confirmou a conversa com o atacante. Já o São Paulo repudiou veementemente a atitude do atleta.

Confira a nota do Palmeiras na íntegra:

Tão logo tomou ciência de uma publicação feita pelo atacante Vitor Roque em uma rede social, na noite deste domingo, a direção do Palmeiras conversou com o jovem jogador e lhe explicou que provocações como essa não cabem mais no futebol, pois podem gerar violência. O atleta entendeu e prontamente excluiu a imagem de sua conta.

Confira a manifestação do São Paulo:

O São Paulo Futebol Clube repudia qualquer tipo de manifestação que possa gerar violência, como essa infeliz postagem.

Arbitragem

Os profissionais Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam também foram denunciados pelo STJD devido aos erros de arbitragem na partida. Eles foram enquadrados no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “deixar de observar as regras da modalidade”.

São analisados o pênalti de Allan em Tapia e um possível cartão vermelho para Andreas Pereira por solada em Marcos Antônio. Os árbitros podem pegar de 15 a 120 dias de afastamento.

