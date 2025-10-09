09/10/2025
Saiba quem é a filha que mandou matar o pai com feijoada envenenada

A mulher de 42 anos que contratou uma cúmplice para matar o próprio pai com uma feijoada envenenada é Michele Paiva da Silva (foto em destaque). Ela foi presa junto da executora, Ana Paula Veloso, nessa terça-feira (7/10), na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Michele, que cursa direito, foi capturada na porta da faculdade, no Engenho Novo, Zona Norte da capital.

Ana Paula Veloso, de Guarulhos

Michele Paiva da Silva de 42 anos

Neil Corrêa da Silva, de 65 anos

Mais detalhes:

  • De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), Michele teria pago a viagem de Ana Paula de Guarulhos (SP) ao Rio.
  • Ela foi incumbida de matar o pai de Michele, Neil Corrêa da Silva, de 65 anos. O crime ocorreu em abril deste ano.
  • A polícia também investiga outros três casos semelhantes ocorridos em Guarulhos (SP).
  • Apesar de o laudo de óbito de Neil apontar insuficiência respiratória aguda, cetoacidose diabética, parada cardiorrespiratória e crise convulsiva, o corpo será exumado nesta quinta-feira (9/10) para confirmar a suspeita de envenenamento.

Executora do crime foi classificada como “psicopata”

O delegado Halisson Ideiao, responsável pelo caso, classificou Ana Paula como “psicopata”. Segundo ele, a mulher confessou ter envenenado dez cachorros com chumbinho para testar os efeitos do veneno antes de aplicá-lo na vítima.

Durante as investigações, os agentes encontraram terbufós, um agrotóxico similar ao chumbinho, na casa da suspeita. Halisson afirmou que Ana Paula usou seus conhecimentos na área da saúde para calcular a dosagem e o tempo de ação da substância.

