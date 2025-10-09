Saiba quem é a filha que mandou matar o pai com feijoada envenenada

A mulher de 42 anos que contratou uma cúmplice para matar o próprio pai com uma feijoada envenenada é Michele Paiva da Silva (foto em destaque). Ela foi presa junto da executora, Ana Paula Veloso, nessa terça-feira (7/10), na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Michele, que cursa direito, foi capturada na porta da faculdade, no Engenho Novo, Zona Norte da capital.
Mais detalhes:
- De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), Michele teria pago a viagem de Ana Paula de Guarulhos (SP) ao Rio.
- Ela foi incumbida de matar o pai de Michele, Neil Corrêa da Silva, de 65 anos. O crime ocorreu em abril deste ano.
- A polícia também investiga outros três casos semelhantes ocorridos em Guarulhos (SP).
- Apesar de o laudo de óbito de Neil apontar insuficiência respiratória aguda, cetoacidose diabética, parada cardiorrespiratória e crise convulsiva, o corpo será exumado nesta quinta-feira (9/10) para confirmar a suspeita de envenenamento.
Momento da prisão:
Executora do crime foi classificada como “psicopata”
O delegado Halisson Ideiao, responsável pelo caso, classificou Ana Paula como “psicopata”. Segundo ele, a mulher confessou ter envenenado dez cachorros com chumbinho para testar os efeitos do veneno antes de aplicá-lo na vítima.
Durante as investigações, os agentes encontraram terbufós, um agrotóxico similar ao chumbinho, na casa da suspeita. Halisson afirmou que Ana Paula usou seus conhecimentos na área da saúde para calcular a dosagem e o tempo de ação da substância.