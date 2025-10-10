Saiba quem é a mãe que matou filho e jogou corpo em lixeira de prédio

A jovem de 18 anos que foi presa por matar o próprio filho recém-nascido e ocultar o corpo em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi identificada como Nayla Carolyni Ribeiro Barbosa (foto em destaque).

Ela foi capturada nessa terça-feira (7/10) por policiais civis da 34ª DP (Bangu).

As diligências começaram após a unidade hospitalar informar a chegada de uma paciente com sinais de parto recente, mas sem o bebê.

Entenda o caso:

As investigações apontaram que a jovem escondeu a gestação da família e deu à luz sozinha no banheiro de casa, durante a madrugada de domingo (6/10).

O bebê nasceu com vida, mas não recebeu socorro e morreu em seguida.

Em seguida, a jovem teria enrolado o cadáver e a placenta em tecidos e sacolas plásticas e os descartado na lixeira do condomínio.

Desejo de abortar

Durante as investigações, a polícia ouviu parentes e testemunhas, analisou imagens de câmeras de segurança e mensagens do celular da suspeita.

Segundo os agentes, foi possível concluir que a jovem desejava abortar a criança ou entregá-la a terceiros, tendo inclusive buscado medicamentos abortivos pela internet e por contatos pessoais.

Exames médicos confirmaram o parto recente, compatível com o período relatado. A jovem foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

Após a prisão, a equipe policial iniciou buscas para tentar localizar o corpo do bebê, que pode ter sido levado pela coleta de lixo do condomínio. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da morte e da ocultação do corpo.