Saiba quem é a mãe que matou filho e jogou corpo em lixeira de prédio

A jovem de 18 anos que foi presa por matar o próprio filho recém-nascido e ocultar o corpo em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi identificada como Nayla Carolyni Ribeiro Barbosa (foto em destaque).
Ela foi capturada nessa terça-feira (7/10) por policiais civis da 34ª DP (Bangu).
Veja imagens:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Nayla Carolyni Ribeiro Barbosa, de 18 anos
Reprodução / Redes sociais2 de 3
Foto nas redes sociais
Reprodução / Redes sociais3 de 3
Jovem mata filho recém-nascido e joga corpo em lixeira de condomínio
Imagem cedida ao Metrópoles
As diligências começaram após a unidade hospitalar informar a chegada de uma paciente com sinais de parto recente, mas sem o bebê.
Leia também
-
Jovem mata filho recém-nascido e joga corpo em lixeira de condomínio
-
Feijoada assassina: filha contrata mulher para matar pai envenenado
-
Adolescente admite ter esfaqueado estudante em parada de ônibus
-
Adolescente é encontrada dopada dentro de carro do ex-namorado; veja
Entenda o caso:
- As investigações apontaram que a jovem escondeu a gestação da família e deu à luz sozinha no banheiro de casa, durante a madrugada de domingo (6/10).
- O bebê nasceu com vida, mas não recebeu socorro e morreu em seguida.
- Em seguida, a jovem teria enrolado o cadáver e a placenta em tecidos e sacolas plásticas e os descartado na lixeira do condomínio.
Desejo de abortar
Durante as investigações, a polícia ouviu parentes e testemunhas, analisou imagens de câmeras de segurança e mensagens do celular da suspeita.
Segundo os agentes, foi possível concluir que a jovem desejava abortar a criança ou entregá-la a terceiros, tendo inclusive buscado medicamentos abortivos pela internet e por contatos pessoais.
Exames médicos confirmaram o parto recente, compatível com o período relatado. A jovem foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.
Após a prisão, a equipe policial iniciou buscas para tentar localizar o corpo do bebê, que pode ter sido levado pela coleta de lixo do condomínio. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da morte e da ocultação do corpo.