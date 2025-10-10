10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Saiba quem é a mãe que matou filho e jogou corpo em lixeira de prédio

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-quem-e-a-mae-que-matou-filho-e-jogou-corpo-em-lixeira-de-predio

A jovem de 18 anos que foi presa por matar o próprio filho recém-nascido e ocultar o corpo em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi identificada como Nayla Carolyni Ribeiro Barbosa (foto em destaque).

Ela foi capturada nessa terça-feira (7/10) por policiais civis da 34ª DP (Bangu).

Veja imagens: 

3 imagensFoto nas redes sociaisJovem mata filho recém-nascido e joga corpo em lixeira de condomínioFechar modal.1 de 3

Nayla Carolyni Ribeiro Barbosa, de 18 anos

Reprodução / Redes sociais2 de 3

Foto nas redes sociais

Reprodução / Redes sociais3 de 3

Jovem mata filho recém-nascido e joga corpo em lixeira de condomínio

Imagem cedida ao Metrópoles

As diligências começaram após a unidade hospitalar informar a chegada de uma paciente com sinais de parto recente, mas sem o bebê.

Leia também

Entenda o caso:

  • As investigações apontaram que a jovem escondeu a gestação da família e deu à luz sozinha no banheiro de casa, durante a madrugada de domingo (6/10).
  • O bebê nasceu com vida, mas não recebeu socorro e morreu em seguida.
  • Em seguida, a jovem teria enrolado o cadáver e a placenta em tecidos e sacolas plásticas e os descartado na lixeira do condomínio.

Desejo de abortar

Durante as investigações, a polícia ouviu parentes e testemunhas, analisou imagens de câmeras de segurança e mensagens do celular da suspeita.

Segundo os agentes, foi possível concluir que a jovem desejava abortar a criança ou entregá-la a terceiros, tendo inclusive buscado medicamentos abortivos pela internet e por contatos pessoais.

Exames médicos confirmaram o parto recente, compatível com o período relatado. A jovem foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

Após a prisão, a equipe policial iniciou buscas para tentar localizar o corpo do bebê, que pode ter sido levado pela coleta de lixo do condomínio. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da morte e da ocultação do corpo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost