Saiba quem é a mulher enrolada em bandeira do Brasil que fez barraco em avião

A baiana Paloma Goldiano Carvalho é a mulher que protagonizou uma confusão em um voo da Gol Linhas Aéreas na noite de terça-feira (30/9). Enrolada em uma bandeira do Brasil, ela passou a xingar passageiros dentro da aeronave que sairia do Rio de Janeiro com destino a Brasília, sendo retirada da aeronave pela Polícia Federal (PF).

A mulher chegou a causar tumulto em um primeiro voo e precisou ser retirada da aeronave pela PF. Após aparentemente se acalmar, a mulher foi realocada e um novo voo, mas provocou novas alterações, o que desencadeou sua prisão.

Vídeos registraram o momento em que Paloma dispara ofensas contra os demais viajantes, chamando-os de “estupradores, abusadores, aliciadores, assediadores”. Testemunhas relataram que a mulher se apresentava como bolsonarista e afirmava que não permitiria a decolagem por acreditar estar cercada de “petistas”.

Confusão no avião

“Ela disse que todos eram abusadores, deitou no chão e precisou ser retirada pela Polícia Federal”, contou uma passageira que preferiu não se identificar. Apesar das acusações, nenhum passageiro ostentava símbolos do Partido dos Trabalhadores (PT) durante o voo.

As imagens mostram agentes conversando com a mulher antes de retirá-la da aeronave. A ação foi comemorada pelos passageiros, que já enfrentavam atraso na viagem. A confusão, além de gerar constrangimentos, provocou prejuízos: dezenas de passageiros perderam conexões — cerca de 70 pessoas, segundo relatos.

Uma das afetadas contou que, além do desconforto, acabou perdendo o voo de conexão que faria para Belém.

O que diz a Gol

Em nota, a Gol confirmou o episódio e explicou que a confusão ocorreu durante o embarque do voo G3 2075. A companhia informou que a cliente apresentou comportamento inadequado e que a tripulação seguiu os procedimentos previstos, acionando a Polícia Federal.

“A Gol reforça que todas as ações referentes a este caso foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”, declarou a empresa.