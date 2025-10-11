11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Saiba quem é advogado que ficou “bebaço” e rasgou rosto de funcionário

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-quem-e-advogado-que-ficou-“bebaco”-e-rasgou-rosto-de-funcionario

O advogado que foi preso após importunar sexualmente duas colegas de profissão e rasgar o rosto de um promotor de eventos durante uma festa no Royal Tulip Brasília, nessa sexta-feira (10/10), foi identificado como Adonis Martins Alegre (foto abaixo), de 35 anos.

A coluna Na Mira apurou que ele é do Rio Grande do Sul e estava no DF para participar de uma confraternização promovida por uma por uma plataforma jurídica digital.

Veja quem é o advogado preso:

Print de tela - Metrópoles

Segundo os depoimentos, Adonis teria agido de forma inadequada com uma advogada, passando a persegui-la por diferentes dependências do hotel, do restaurante e até no pub, ultrapassando o limite do flerte tolerável.

Leia também

Em outro momento, Adonis teria passado a mão nas nádegas de outra advogada. Um dos promotores do evento presenciou a ação e interveio para tentar proteger a vítima. Adonis, então, quebrou uma taça de vinho e com ela golpeou o rosto do homem.

A vítima foi imediatamente socorrida por outros participantes, enquanto o advogado foi contido até a chegada da Polícia Militar (PMDF), que o conduziu à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde ele foi preso em flagrante por lesão corporal grave, importunação sexual e perseguição.

Ouvido pela coluna, o delegado plantonista da 5ª DP, Sérgio Bautzer, explicou que o advogado não teve condições de ser ouvido em razão do nível de embriaguez.

“A Justiça deverá marcar a audiência de custódia, onde ele será ouvido. Da mesma forma, não foi arbitrada fiança em razão das incidências penais ultrapassarem quatro anos de pena”, explicou.

Procurada pela reportagem, a assessoria do complexo de hotéis Brasília Alvorada respondeu, em nota, que, na noite de sexta-feira (10/10), dois hóspedes se envolveram em uma discussão no bar do hotel Royal Tulip.

“Imediatamente a equipe acionou a polícia e o Samu, que em poucos minutos chegaram ao hotel para resolver a situação. O complexo lamenta o ocorrido e permanece a disposição para quaisquer esclarecimentos as autoridades”, afirmou o texto.

A reportagem não localizou a defesa de Adônis para comentar a prisão. O espeço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost