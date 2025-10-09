09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Saiba quem é Amendoim, o caramelo que conquistou os brasileiros

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-quem-e-amendoim,-o-caramelo-que-conquistou-os-brasileiros

Mais do que um simples personagem, o cão Amendoim é a alma de Caramelo, novo filme brasileiro da Netflix que estreou em 8 de outubro de 2025. A produção, dirigida por Diego Freitas, une drama e humor para contar uma história de amizade, superação e afeto. O cachorro caramelo é quem rouba a cena e deixa o público de olhos marejados.

Leia também

Na trama, Pedro (interpretado por Rafa Vitti) é um chef de cozinha que vê sua vida virar de cabeça para baixo após receber um diagnóstico de saúde desafiador. Em meio à rotina difícil, ele encontra um vira-lata caramelo nas ruas, e dali nasce uma amizade inesperada. O cachorro, interpretado por Amendoim, acompanha Pedro em uma jornada de transformação, marcada por descobertas, perdas e amor incondicional.

6 imagensAmendoim como Caramelo Raffa Vitti interpreta um aspirante a chef de cozinha que é obcecado pelo trabalhoO novo longa da Netflix estreia nessa quarta-feira (8/10)Rafa Vitti em cena do filme Caramelo, da NetflixPara o filme, Amendoim foi treinado para destruir objetos, roubar almofadas e até a subir em móveisFechar modal.1 de 6

Diego Freitas, diretor do filme Caramelo

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação2 de 6

Amendoim como Caramelo

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação3 de 6

Raffa Vitti interpreta um aspirante a chef de cozinha que é obcecado pelo trabalho

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação4 de 6

O novo longa da Netflix estreia nessa quarta-feira (8/10)

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação5 de 6

Rafa Vitti em cena do filme Caramelo, da Netflix

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação6 de 6

Para o filme, Amendoim foi treinado para destruir objetos, roubar almofadas e até a subir em móveis

Vans Bumbeers/Netflix

✅Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Made in Brasil: um símbolo do país

De pelos dourados e olhar doce, o vira-lata caramelo é mais do que um cachorro comum, é um ícone cultural brasileiro. Presente em esquinas, praças e lares de todo o país, esse tipo de cão virou símbolo da mistura e da afetividade que compõem o imaginário nacional.

A popularidade é tanta que, em 2020, chegou-se a sugerir que o caramelo estampasse a nota de duzentos reais, numa espécie de homenagem ao cachorro sem raça definida mais amado do Brasil. A ideia pode ter sido uma brincadeira nas redes, mas revelou algo maior: o caramelo representa toda a simpatia do brasileiro.

No cinema, ele carrega esse mesmo simbolismo. Dar protagonismo a um animal sem pedigree é também uma forma de celebrar a diversidade e questionar padrões, uma mensagem que o filme transmite com delicadeza e humor.

Imagem colorida de Rafa Vitti sorrindo para a foto com o cachorro Amendoim, no set de Caramelo, da Netflix - MetrópolesPara o filme, Amendoim foi treinado a destruir almofadas, roubar objetos e até subir em móveis

Das ruas para as telas

O verdadeiro protagonista do filme tem uma história de vida que parece saída de um roteiro. O cachorro apareceu, do nada, na porta do sítio dos irmãos Luis Estrelas e Jeová. Na época, eles trabalhavam com treinamento e bem-estar animal justamente no período em que a equipe de produção buscava um cachorro para o papel principal.

Luis, que integrava a equipe responsável pelos animais do set, percebeu logo que havia algo especial naquele vira-lata de pelagem dourada. Amendoim, com cerca de quatro meses na época, era tranquilo, obediente e muito expressivo. Após alguns testes e dias de convivência, ficou claro que ele era perfeito para o papel.

A produção buscava um animal sem raça definida, de coloração caramelo e porte médio, com cerca de 12 quilos, exatamente o perfil de Amendoim. O cão foi adotado pelos irmãos e passou por meses de treinamento e socialização antes das filmagens.

Durante as gravações, o ator canino mostrou carisma e concentração, e conquistou toda a equipe. Mesmo em cenas complexas, reagia bem aos comandos e mantinha a naturalidade diante das câmeras.

Imagem colorida de Rafa Vitti e Bruno Vinicius em cena de Caramelo, da NetflixRafa Vitti interpreta um aspirante a chef de cozinha que é obcecado pelo trabalho

Hoje, o cãozinho vive entre o sítio e a cidade de São Paulo com seus tutores, levando uma vida tranquila e cheia de carinho. O antigo cão de rua virou uma estrela, mas continua com o mesmo olhar doce que encantou os espectadores.

Para emocionar todos os públicos

Mais do que uma história sobre um cachorro, Caramelo é um retrato da conexão emocional entre humanos e animais. A amizade entre Pedro e Amendoim se torna o fio condutor da narrativa, e mostra como o afeto pode ser um refúgio em meio às adversidades.

Ao longo do filme, o espectador acompanha momentos de humor, ternura e vulnerabilidade. A produção reforça que, às vezes, a companhia silenciosa de um animal pode dizer mais do que qualquer palavra. Essa relação também serve como ponto de partida para uma reflexão maior sobre adoção responsável e sobre o respeito à vida animal.

Com direção de Diego Freitas, Caramelo mistura drama e leveza do jeito certo. A fotografia acolhedora, a trilha sonora envolvente e a performance autêntica de Amendoim fazem da produção um dos lançamentos nacionais mais comentados da Netflix nesse segundo semestre.

Disponível na plataforma, a produção promete encantar públicos de todas as idades e reafirma o que o Brasil já sabe: não há nada mais genuíno do que o amor de um caramelo.

Assista o trailer oficial:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost