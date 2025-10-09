Saiba quem é Amendoim, o caramelo que conquistou os brasileiros

Mais do que um simples personagem, o cão Amendoim é a alma de Caramelo, novo filme brasileiro da Netflix que estreou em 8 de outubro de 2025. A produção, dirigida por Diego Freitas, une drama e humor para contar uma história de amizade, superação e afeto. O cachorro caramelo é quem rouba a cena e deixa o público de olhos marejados.

Na trama, Pedro (interpretado por Rafa Vitti) é um chef de cozinha que vê sua vida virar de cabeça para baixo após receber um diagnóstico de saúde desafiador. Em meio à rotina difícil, ele encontra um vira-lata caramelo nas ruas, e dali nasce uma amizade inesperada. O cachorro, interpretado por Amendoim, acompanha Pedro em uma jornada de transformação, marcada por descobertas, perdas e amor incondicional.

Diego Freitas, diretor do filme Caramelo

Amendoim como Caramelo

Raffa Vitti interpreta um aspirante a chef de cozinha que é obcecado pelo trabalho

O novo longa da Netflix estreia nessa quarta-feira (8/10)

Rafa Vitti em cena do filme Caramelo, da Netflix

Para o filme, Amendoim foi treinado para destruir objetos, roubar almofadas e até a subir em móveis

Made in Brasil: um símbolo do país

De pelos dourados e olhar doce, o vira-lata caramelo é mais do que um cachorro comum, é um ícone cultural brasileiro. Presente em esquinas, praças e lares de todo o país, esse tipo de cão virou símbolo da mistura e da afetividade que compõem o imaginário nacional.

A popularidade é tanta que, em 2020, chegou-se a sugerir que o caramelo estampasse a nota de duzentos reais, numa espécie de homenagem ao cachorro sem raça definida mais amado do Brasil. A ideia pode ter sido uma brincadeira nas redes, mas revelou algo maior: o caramelo representa toda a simpatia do brasileiro.

No cinema, ele carrega esse mesmo simbolismo. Dar protagonismo a um animal sem pedigree é também uma forma de celebrar a diversidade e questionar padrões, uma mensagem que o filme transmite com delicadeza e humor.

Das ruas para as telas

O verdadeiro protagonista do filme tem uma história de vida que parece saída de um roteiro. O cachorro apareceu, do nada, na porta do sítio dos irmãos Luis Estrelas e Jeová. Na época, eles trabalhavam com treinamento e bem-estar animal justamente no período em que a equipe de produção buscava um cachorro para o papel principal.

Luis, que integrava a equipe responsável pelos animais do set, percebeu logo que havia algo especial naquele vira-lata de pelagem dourada. Amendoim, com cerca de quatro meses na época, era tranquilo, obediente e muito expressivo. Após alguns testes e dias de convivência, ficou claro que ele era perfeito para o papel.

A produção buscava um animal sem raça definida, de coloração caramelo e porte médio, com cerca de 12 quilos, exatamente o perfil de Amendoim. O cão foi adotado pelos irmãos e passou por meses de treinamento e socialização antes das filmagens.

Durante as gravações, o ator canino mostrou carisma e concentração, e conquistou toda a equipe. Mesmo em cenas complexas, reagia bem aos comandos e mantinha a naturalidade diante das câmeras.

Hoje, o cãozinho vive entre o sítio e a cidade de São Paulo com seus tutores, levando uma vida tranquila e cheia de carinho. O antigo cão de rua virou uma estrela, mas continua com o mesmo olhar doce que encantou os espectadores.

Para emocionar todos os públicos

Mais do que uma história sobre um cachorro, Caramelo é um retrato da conexão emocional entre humanos e animais. A amizade entre Pedro e Amendoim se torna o fio condutor da narrativa, e mostra como o afeto pode ser um refúgio em meio às adversidades.

Ao longo do filme, o espectador acompanha momentos de humor, ternura e vulnerabilidade. A produção reforça que, às vezes, a companhia silenciosa de um animal pode dizer mais do que qualquer palavra. Essa relação também serve como ponto de partida para uma reflexão maior sobre adoção responsável e sobre o respeito à vida animal.

Com direção de Diego Freitas, Caramelo mistura drama e leveza do jeito certo. A fotografia acolhedora, a trilha sonora envolvente e a performance autêntica de Amendoim fazem da produção um dos lançamentos nacionais mais comentados da Netflix nesse segundo semestre.

Disponível na plataforma, a produção promete encantar públicos de todas as idades e reafirma o que o Brasil já sabe: não há nada mais genuíno do que o amor de um caramelo.

