Saiba quem é o adolescente de 16 anos morto esfaqueado na Asa Sul

Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes (foto em destaque), de 16 anos, morreu na noite desta sexta-feira (17/10) após ser vítima de latrocínio na 112 Sul. Em seu perfil no Instagram, o rapaz se identificava como aluno do Colégio Militar de Brasília.

De acordo com moradores, o adolescente estava jogando vôlei na quadra, vestido com uniforme escolar, quando ao menos seis adolescentes o abordaram e levaram o celular dele. Ele teria corrido atrás dos ladrões para tentar pegar o aparelho de volta e, nesse momento, acabou atacado e ferido.

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), Isaac foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Sete adolescentes foram apreendidos

Todos são suspeitos de participação na morte de Isaac

Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu

Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Caso aconteceu nesta sexta-feira

Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul

A PMDF apreendeu incialmente cinco adolescentes horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

De acordo com o tenente Magalhães, da PMDF, os cinco foram de ônibus para o Paranoá, onde foram encontrados. “Quando perguntados, eles informaram que o autor da facada não estava naquele grupo de cinco jovens e passaram a localização dos outros dois. A partir daí, conseguimos encontrar os outros restantes”.

Por volta das 21h45, mais dois adolescentes, incluindo o autor da facada mortal, também foram apreendidos pela PMDF.